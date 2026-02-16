Δημοσκόπηση GPO: Στο 24,9% η πρόθεση ψήφου για τη ΝΔ – Πως βλέπουν οι πολίτες τη συνάντηση με Ερντογάν και τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Πρωτιά μεν αλλά με ποσοστό κάτω από το 25% καταγράφει δημοσκόπηση για τη ΝΔ ενώ οι πολίτες κρίνουν τόσο την προσέγγιση με την Τουρκία όσο και την Συνταγματική Αναθεώρηση.

Ψηλά στην ατζέντα συνεχίζουν να βρίσκονται οι αναφορές γύρω από τα υπό διαμόρφωση κόμματα και οι διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς, που συνεχίζει να εμφανίζεται κατακερματισμένη.

Συγκεκριμένα όσον αναφορά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, το 43,9% των συμμετεχόντων στην έρευνα, που διεξήχθη για λογαριασμό του iefimerida.gr την αξιολογεί θετικά, έναντι 49,2% που θεωρεί ότι το αποτέλεσμα που παρήγαγε ήταν μάλλον αρνητικό.

Η αλήθεια είναι ότι δεν προέκυψε κάποιο καινούργιο στοιχείο από τη συνάντηση των δύο ηγετών, το ήπιο όμως σε γενικές γραμμές κλίμα που επικράτησε φαίνεται ότι ικανοποίησε ένα σημαντικό τμήμα των πολιτών, που σε ποσοστό 50,7% πιστεύει ότι αυτές οι συναντήσεις, ακόμη κι αν δεν παράγουν εντυπωσιακά αποτελέσματα, είναι απαραίτητες και πρέπει να εξακολουθούν να γίνονται, καθώς συμβάλλουν στη βελτίωση του κλίματος μεταξύ των δύο χωρών

Την ίδια στιγμή, βέβαια, το 57,6% πιστεύει ότι η χώρα μας πρέπει να ακολουθήσει μια πιο διεκδικητική πολιτική έναντι της Τουρκίας, την οποία η πλειοψηφία σε ποσοστό 76,4% συνεχίζει να θεωρεί ως μια χώρα απειλητική για τα ελληνικά συμφέροντα.

Είναι σαφές ότι, τουλάχιστον σε επίπεδο κοινής γνώμης, δεν έχουν οικοδομηθεί τα απαραίτητα μέτρα εμπιστοσύνης και ενδεικτικό ως προς αυτό είναι και το χαμηλό ποσοστό δημοφιλίας του προέδρου Ερντογάν, που καταγράφεται μόλις στο 17,3%.

Σταθερά πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Συνολικά, η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης αποτιμάται θετικά από το 38,9% των πολιτών, ενώ ο Έλληνας πρωθυπουργός, σε ποσοστό 31,2%, θεωρείται ως ο καλύτερος εκπρόσωπος αυτή τη στιγμή της χώρας στα διεθνή φόρα. .

Τι λένε οι πολίτες για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Στην υπόθεση της Συνταγματικής Αναθεώρησης ο πρωθυπουργός επιχείρησε να εξειδικεύσει κάποιες από τις πρωτοβουλίες που αναμένεται να πάρει το επόμενο διάστημα, με τις περισσότερες εξ αυτών να βρίσκουν σε αυτή την πρώτη φάση θετική απήχηση στην πλειοψηφία των πολιτών. Συγκεκριμένα, θετικά αντιμετωπίζονται οι προτάσεις για τροποποίηση του άρθρου 86 σε ποσοστό 71,4%, η δυνατότητα των ανωτάτων δικαστηρίων να αποφασίζουν για την ηγεσία τους με 69,1%, η καθιέρωση μίας και μόνης εξαετούς θητείας για τον ΠτΔ με 64,6%, όπως επίσης και η καθολική αξιολόγηση στο Δημόσιο με 62,4%.

Τα παραπάνω ποσοστά αναδεικνύουν μια διακομματική αποδοχή πέραν των εκλογικών ορίων της ΝΔ και δείχνουν τον δρόμο για πιθανή συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων σε αυτά τα πεδία. Σημείο τριβής συνεχίζει να αποτελεί η συνταγματική πρόβλεψη για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, την οποία απορρίπτει οριακά με 51,3% η πλειοψηφία, με τους ψηφοφόρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, και ειδικά της Αριστεράς, να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους σε αυτή την προοπτική.

Στις αμιγώς πολιτικές ερωτήσεις αποτυπώνεται ένα ποσοστό της τάξης του 29,8% που θα ήθελε την παρούσα κυβέρνηση να συνεχίζει και μετά τις επόμενες εκλογές, έναντι μιας μεγάλης πλειοψηφίας με 67,9% που θα επιθυμούσε πολιτική αλλαγή. Το πρόβλημα με αυτό το 67,9% είναι ότι επί της ουσίας είναι πολυδιασπασμένο, χωρίς πολιτική κατεύθυνση και στόχευση. Στον αντίποδα, το κυβερνητικό 29,8% περιγράφει και αποτυπώνει έναν συμπαγή πολιτικό πυρήνα.

Απάντηση στην κυριαρχία της κυβέρνησης θα μπορούσε να αποτελέσει η συνεργασία των κομμάτων της κεντροαριστεράς / αριστεράς, η οποία θα ήταν πιθανόν να οδηγήσει σε νικηφόρο αποτέλεσμα σύμφωνα με το 42,1% των πολιτών. Για την πλειοψηφία (54,1%) ωστόσο ούτε σε αυτή την περίπτωση οι δυνάμεις της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης θα μπορούσαν να ανατρέψουν τους πολιτικούς συσχετισμούς.

Περιορίζεται η δυναμική για τα νέα κόμματα

Στο μέτωπο των υπό ίδρυση κομμάτων, παρατηρείται μάλλον μια κόπωση στο εκλογικό σώμα από την πολύμηνη συζήτηση και αναμονή, που περισσότερο περιορίζει τη δυναμική των νέων σχηματισμών παρά την τροφοδοτεί.

Συγκεκριμένα, η πιθανότητα ψήφου σ’ ένα νέο κόμμα του κ. Τσίπρα καταγράφεται ως πολύ και αρκετά ισχυρή με 17,3%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την κ. Καρυστιανού ανιχνεύεται στο 19,2%, ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η συνολική δυνητική ψήφος για τον κ. Σαμαρά αποτυπώνεται στο 5,8%.

Είναι υποχρέωση μας για μία ακόμη φορά να τονίσουμε ότι τα παραπάνω ποσοστά δεν αποτελούν πρόθεση ψήφου αλλά περιγραφή των δυνητικών εκλογικών ορίων εντός των οποίων μπορούν να κινηθούν οι νέοι σχηματισμοί όταν ανακοινωθούν.

Πρόθεση ψήφου

Στην ερώτηση της πρόθεσης ψήφου παρατηρούμε μια αύξηση του ποσοστού της ΝΔ, που βρίσκεται σήμερα στο 24,9%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 10,9%. Η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει την ανοδική της πορεία και καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 9,2% και οριακό προβάδισμα από την Ελληνική Λύση, που συνεχίζει να διατηρείται ψηλά με ποσοστό 9%. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 7,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,6%, ενώ τα ποσοστά των αναποφάσιστων με 16% και του «άλλου» κόμματος με 7,1% συμπληρώνουν το ρευστό πολιτικό τοπίο της τρέχουσας περιόδου.

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα η ΝΔ συγκεντρώνει 30,1%, με τη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ με 13,2, να διαμορφώνεται στο 16,9%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 11,1% και την ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 10,9%. Στην πέμπτη θέση είναι το ΚΚΕ με 9,2%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έκτο κόμμα με 5,6%.

Στη συνέχεια ακολουθούν τα κόμματα που βρίσκονται κάτω του ορίου εισόδου στη Βουλή (3%). Το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η Φωνή Λογικής 2,3%, η Νίκη με 2,2%, η Νέα Αριστερά με 2,2% και το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,1%.

Το άλλο κόμμα συγκεντρώνει 8,6%.

