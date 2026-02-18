Eurovision 2026: Akylas και «Ferto» ένα κλικ από την κορυφή των προγνωστικών για την πρώτη θέση

Τον ανήφορο με ρυθμό τραβά στις προβλέψεις των στοιχηματικών για νίκη στη Eurovision 2026 η ελληνική εκπροσώπηση με τον Akylas και το «Ferto».

Στον σχετικό πίνακα, η Ελλάδα παραμένει δεύτερη, αμέσως μετά την Φινλανδία, με βελτιωμένη απόδοση στις πιθανότητες νίκης κατά μια ποσοστιαία μονάδα, μεταβολή που σημειώθηκε μέσα σε μόλις ένα 24ώρο.

Στα υπόψη ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης της φιλανδικής εκπροσώπησης. Πάντως, η μεταξύ τους διαφορά παρέμεινε ίδια με τη χθεσινή.

Αντίθετα υποχώρηση παρατηρήθηκε στο ποσοστό πιθανοτήτων νίκης του Ισραήλ κατά 1% με αποτέλεσμα να εμφανίζεται πλέον με επίδοση ίδια με της Σουηδίας.

Την Κύπρο, την οποία θα εκπροσωπήσει η Antigoni με το «Jalla», τα προγνωστικά την έφεραν στην 11η θέση από τη 12η και με αναβαθμισμένη απόδοση κατά μία ποσοστιαία μονάδα (3% από 2%).

Διαβάστε επίσης:

Τίτλοι τέλους για ένα μάτσο σειρές

ΕΡΤ: Εύκολες -προσβλητικές- τσαχπινιές από τη Σερέτη – Να γνωρίζει άραγε πού πέφτει η… Καισαριανή;

Ξέσπασε ο Παναγιώτης Στάθης: «Κάποιες μειοψηφίες έπιασαν στο στόμα τους τη μάνα μου» (Video)