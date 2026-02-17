Eurovision 2026: Στη δεύτερη θέση ο Akylas στα στοιχήματα

Σε ένα ασταμάτητο «ράλι» ανόδου έχει επιδοθεί τις τελευταίες ώρες η Ελλάδα στα γραφεία στοιχημάτων για τη φετινή Eurovision, με τον Ακύλα να μειώνει ολοένα περισσότερο τη διαφορά από την πρώτη θέση, φιγουράροντας και επίσημα πια στο δεύτερο σκαλί των προγνωστικών, μετά τη σαρωτική του νίκη στον Εθνικό Τελικό το βράδυ της Κυριακής (15/2).

Όπως βλέπουμε στον πίνακα με το σύνολο των στοιχηματικών εταιρειών, η Ελλάδα έχει πλέον προσπεράσει το Ισραήλ, που παραμένει ψηλά παρότι δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη το τραγούδι του, βάζοντας στόχο την κορυφή, μία ανάσα από τη Φινλανδία, που επίσης δεν έχει επιλέξει ακόμα το κομμάτι που θα την εκπροσωπήσει.

Ανοδικές είναι όμως οι τάσεις και για την Antigoni, που φιγουράρει προς το παρόν για την Κύπρο στη 12η θέση με το “Jalla”.

Την ίδια στιγμή, μεγάλος είναι και ο ενθουσιασμός των Eurofans από όλο τον πλανήτη με την επιλογή του Ακύλα να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, με τα social media να παίρνουν… φωτιά αμέσως μετά την ανακοίνωση της νίκης του.

Είναι γεγονός ότι το “Fertο” κερδίζει συνεχώς έδαφος, παρασύροντας τους πάντες στον ρυθμό του, με τη φημολογία γύρω από μία ενδεχόμενη νίκη της χώρας μας να αποκτά, πια, για πολλούς ισχυρή βάση.

Με τον Φωκά Ευαγγελινό στη Βιέννη η Ελλάδα

Στην πρώτη του μεγάλη συνέντευξη μετά τη νίκη του στον Εθνικό Τελικό, ο Akylas επιβεβείωσε, μάλιστα, ότι θα συνεργαστεί με τον Φωκά Ευαγγελινό στην καλλιτεχνική διεύθυνση και σκηνοθεσία της ελληνικής συμμετοχής στη Βιέννη .

«Σίγουρα θα ’μαι με Φωκά. Θα έχω χειλόφωνο εννοείται, είναι πιο safe ηχητικά. Θα προσπαθήσουμε να ‘ναι έκπληξη η σκηνική παρουσία. Όπως κι αυτό ήταν μια έκπληξη από το box που είδατε. Θα υπάρξουνε στοιχεία και από ‘κει, στοιχεία και από ‘δω, θα γίνει μία μίξη. Δεν θέλω να πω κι εγώ πολλά, γιατί θέλω πραγματικά να είναι surprise, αλλά έχω ήδη σκεφτεί πράγματα και σίγουρα θα έχει τη δική μου ταυτότητα και υπογραφή το όλο στυλ, το σκουφάκι. Ετοιμάζουμε και σκουφάκια. Επειδή με ρωτάνε πάρα πολλοί» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Παναγιώτης Στάθης: Ανακοίνωσε με δάκρυα ότι πέθανε η μητέρα του – «Το έμαθα πριν βγούμε στον αέρα» (Video)

Warner Bros Discovery: Σκέφτεται να ξαναρχίσει συνομιλίες με την Paramount/Skydance

Έκπληξη στην κορυφή της τηλεθέασης την Παρασκευή (13/2)