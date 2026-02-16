search
16.02.2026 17:32

Έκπληξη στην κορυφή της τηλεθέασης την Παρασκευή (13/2)

16.02.2026 17:32
tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
credit: pixabay

Έχει το ενδιαφέρον της η κατάταξη των εκπομπών της ημέρας στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης.

Σημειώθηκε ανατροπή. Πρώτη επιλογή των τηλεθεατών ήταν η νέα πρόταση «Μπαμπά σ΄αγαπώ» του Alpha που υποχρέωσε το «Σόι σου» να περάσει στη δεύτερη θέση του Top 10.

Τρίτη επιλογή ήταν ο β΄ ημιτελικός του «Sing for Greece» για τη Eurovision. Ο α΄ ημιτελικός δεν κατάφερε να πλασαριστεί στη 10άδα με τα δημοφιλέστερα προγράμματα της ημέρας.

Έχει ενδιαφέρον το στοιχείο ότι, παρά τον β΄ ημιτελικό «Sing for Greece» που είχε απέναντί της, η σειρά «Μπαμπά σ αγαπώ» συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα από κάθε άλλη εκπομπή της Παρασκευής.

Κατά τα λοιπά, στην τέταρτη θέση του Top 10 ήταν το «Deal», και στην αμέσως επόμενη ο «Τροχός της τύχης». 

Τρία κεντρικά δελτία εμφανίστηκαν σε διαδοχικές θέσεις στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο, δύο από τα οποία είχαν κοινή ώρα μετάδοσης.

