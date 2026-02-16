Έκπληξη στην κορυφή της τηλεθέασης την Παρασκευή (13/2)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Έχει το ενδιαφέρον της η κατάταξη των εκπομπών της ημέρας στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης.
Σημειώθηκε ανατροπή. Πρώτη επιλογή των τηλεθεατών ήταν η νέα πρόταση «Μπαμπά σ΄αγαπώ» του Alpha που υποχρέωσε το «Σόι σου» να περάσει στη δεύτερη θέση του Top 10.
Τρίτη επιλογή ήταν ο β΄ ημιτελικός του «Sing for Greece» για τη Eurovision. Ο α΄ ημιτελικός δεν κατάφερε να πλασαριστεί στη 10άδα με τα δημοφιλέστερα προγράμματα της ημέρας.
Έχει ενδιαφέρον το στοιχείο ότι, παρά τον β΄ ημιτελικό «Sing for Greece» που είχε απέναντί της, η σειρά «Μπαμπά σ αγαπώ» συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα από κάθε άλλη εκπομπή της Παρασκευής.
Κατά τα λοιπά, στην τέταρτη θέση του Top 10 ήταν το «Deal», και στην αμέσως επόμενη ο «Τροχός της τύχης».
Τρία κεντρικά δελτία εμφανίστηκαν σε διαδοχικές θέσεις στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο, δύο από τα οποία είχαν κοινή ώρα μετάδοσης.
