Πρώτος σε τηλεθέαση από όλα τα κανάλια ο Alpha και την Παρασκευή (13/2)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ολοκλήρωσε το 5ήμερο στην ίδια θέση τηλεθέασης με τις προηγούμενες ημέρες ο Alpha, με… follower το Mega και δευτερευόντως τους ΑΝΤ1 και ΣΚΑΪ.
Την Παρασκευή στο μεταξύ η ΕΡΤ1 έκανε νέο «μπαμ» τηλεθέασης, καθώς μετέδωσε τον β΄ ημιτελικό του «Sing for Greece» για τη Eurovision.
Διαβάστε επίσης:
Από την Ερμού στη Eurovision: Ποιος είναι ο Σερραίος τραγουδιστής Akylas που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα
ΣΚΑΪ: Αρχίζει το απόγευμα το μουσικό ριάλιτι «Beat my guest» – Σαν να λέμε αλά κατ’ οίκον… Eurovision (photos/video)
ΕΡΤ: Ετοιμάζει μεγαλοπρεπή εορτασμό για τα 60 χρόνια λειτουργίας της την Καθαρά Δευτέρα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.