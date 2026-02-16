Πρώτος σε τηλεθέαση από όλα τα κανάλια ο Alpha και την Παρασκευή (13/2)

Ολοκλήρωσε το 5ήμερο στην ίδια θέση τηλεθέασης με τις προηγούμενες ημέρες ο Alpha, με… follower το Mega και δευτερευόντως τους ΑΝΤ1 και ΣΚΑΪ.

Την Παρασκευή στο μεταξύ η ΕΡΤ1 έκανε νέο «μπαμ» τηλεθέασης, καθώς μετέδωσε τον β΄ ημιτελικό του «Sing for Greece» για τη Eurovision.

Διαβάστε επίσης:

Από την Ερμού στη Eurovision: Ποιος είναι ο Σερραίος τραγουδιστής Akylas που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

ΣΚΑΪ: Αρχίζει το απόγευμα το μουσικό ριάλιτι «Beat my guest» – Σαν να λέμε αλά κατ’ οίκον… Eurovision (photos/video)

ΕΡΤ: Ετοιμάζει μεγαλοπρεπή εορτασμό για τα 60 χρόνια λειτουργίας της την Καθαρά Δευτέρα