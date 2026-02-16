search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 18:08
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 17:21

Πρώτος σε τηλεθέαση από όλα τα κανάλια ο Alpha και την Παρασκευή (13/2)

16.02.2026 17:21
Tileorasi

Ολοκλήρωσε το 5ήμερο στην ίδια θέση τηλεθέασης με τις προηγούμενες ημέρες ο Alpha, με… follower το Mega και δευτερευόντως τους ΑΝΤ1 και ΣΚΑΪ.

Την Παρασκευή στο μεταξύ η ΕΡΤ1 έκανε νέο «μπαμ» τηλεθέασης, καθώς μετέδωσε τον β΄ ημιτελικό του «Sing for Greece» για τη Eurovision.

Διαβάστε επίσης:

Από την Ερμού στη Eurovision: Ποιος είναι ο Σερραίος τραγουδιστής Akylas που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

ΣΚΑΪ: Αρχίζει το απόγευμα το μουσικό ριάλιτι «Beat my guest» – Σαν να λέμε αλά κατ’ οίκον… Eurovision (photos/video)

ΕΡΤ: Ετοιμάζει μεγαλοπρεπή εορτασμό για τα 60 χρόνια λειτουργίας της την Καθαρά Δευτέρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsipras larisa
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας από την Λάρισα: Να μάθουμε να ακούμε τους νέους

kifisos mpotiliarisma 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική: Στο «κόκκινο» Κηφισός και λεωφόρος Αθηνών – Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας και την Κηφισίας

messi kai sizigow – new
LIFESTYLE

Λιονέλ Μέσι: Δείτε το δώρο στη σύζυγό του για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

france_police_0704
ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή πολιτική ένταση στη Γαλλία για τον θάνατο 23χρονου ακροδεξιού μετά από συμπλοκή με αντιφασιστική ομάδα

konstantopoulou 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Ζωή επιμένει: «Κρύβονται Χρυσοχοΐδης και αρχηγός της ΕΛΑΣ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 18:08
tsipras larisa
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας από την Λάρισα: Να μάθουμε να ακούμε τους νέους

kifisos mpotiliarisma 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική: Στο «κόκκινο» Κηφισός και λεωφόρος Αθηνών – Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας και την Κηφισίας

messi kai sizigow – new
LIFESTYLE

Λιονέλ Μέσι: Δείτε το δώρο στη σύζυγό του για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

1 / 3