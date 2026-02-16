search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 16:37
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 16:14

ΣΚΑΪ: Αρχίζει το απόγευμα το μουσικό ριάλιτι «Beat my guest» – Σαν να λέμε αλά κατ’ οίκον… Eurovision (photos/video)

16.02.2026 16:14
LOGO BEAT MY GUEST (1)

Τον δικό σου τραγουδιστικό διαγωνισμό αρχίζει να ξεδιπλώνει από σήμερα στις 18.00 και σε καθημερινή βάση ο ΣΚΑΪ μέσα από την εκπομπή «Beat my guest», με ξεσηκωτικές homemade συναυλίες και το «πιπεράτο» σχόλιο από τις «Λέρες» του bwinΣΠΟΡ FM 94.6, Γιώργο Μαραθιανό και Νικόλα Ακτύπη.

Κάθε εβδομάδα, πέντε συμμετέχοντες και κάθε μέρα, ένας διαφορετικός οικοδεσπότης.

Οι βαθμολογίες κάθε ημέρας αθροίζονται και εκείνος που στο τέλος της εβδομάδας θα έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη κερδίζει το χρηματικό έπαθλο των 2.000 ευρώ, το «χρυσό μικρόφωνο» και τον τίτλο «Καλύτερος Οικοδεσπότης της Εβδομάδας».

Την αρχή κάνει ο Κυριάκος, είναι οικοδόμος και σπουδάζει μηχανολόγος. Τα ακούσματά του είναι κυρίως έντεχνα και λαϊκά, χωρίς να λείπουν και ορισμένες πιο ροκ επιλογές, όπως ο Άλις Κούπερ.

Από τραγουδιστές ξεχωρίζει τον Παντελή Παντελίδη. Γράφει και ο ίδιος στίχους και μουσική, με την κιθάρα του.

Ο Κυριάκος καλωσορίζει, σήμερα, στο σπίτι του και υποδέχεται τη Λέιλα, τον Ανδρέα, τη Μαρία και τη Δήμητρα, για να τραγουδήσουν το TOP 5 των αγαπημένων του τραγουδιών. Το σαλόνι του σπιτιού του γίνεται το απόλυτο stage και οι καλεσμένοι ερμηνεύουν από Γιώργο Μαζωνάκη, μέχρι Στέλιο Καζαντζίδη. 

Διαβάστε επίσης:

ΕΡΤ: Ετοιμάζει μεγαλοπρεπή εορτασμό για τα 60 χρόνια λειτουργίας της την Καθαρά Δευτέρα

Την Τρίτη η πολιτική κηδεία του Αριστείδη Μανωλάκου – Η παράκληση της οικογένειας

Και η Βρετανία προς απαγόρευση των social media στους κάτω των 16

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
x-twitter_1602_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» το X – Προβλήματα στην πρόσβαση σε Ελλάδα και άλλες χώρες του κόσμου

aeroplanoforo-uss-abraham-lincoln
ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln κατεγράφη σε δορυφορικές εικόνες στην Αραβική Θάλασσα 

obama
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ομπάμα λέει ότι οι εξωγήινοι «είναι αληθινοί» αλλά εκείνος δεν τους έχει δει

violanta ekrixi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έλεγχοι για πυρασφάλεια και σε άλλα εργοστάσια του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» – Με εντολή εισαγγελέα σταμάτησαν οι εργασίες

kke taytopoiisi kaisariani – new
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Το ΚΚΕ ταυτοποίησε δύο από τους εκτελεσθέντες στις φωτογραφίες – Ποιοι ήταν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

aggelopoulos theo
ΕΛΛΑΔΑ

Μπορεί να επανέλθει στο μεγάλο παιχνίδι της ναυτιλίας ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 16:36
x-twitter_1602_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» το X – Προβλήματα στην πρόσβαση σε Ελλάδα και άλλες χώρες του κόσμου

aeroplanoforo-uss-abraham-lincoln
ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln κατεγράφη σε δορυφορικές εικόνες στην Αραβική Θάλασσα 

obama
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ομπάμα λέει ότι οι εξωγήινοι «είναι αληθινοί» αλλά εκείνος δεν τους έχει δει

1 / 3