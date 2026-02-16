ΣΚΑΪ: Αρχίζει το απόγευμα το μουσικό ριάλιτι «Beat my guest» – Σαν να λέμε αλά κατ’ οίκον… Eurovision (photos/video)

Τον δικό σου τραγουδιστικό διαγωνισμό αρχίζει να ξεδιπλώνει από σήμερα στις 18.00 και σε καθημερινή βάση ο ΣΚΑΪ μέσα από την εκπομπή «Beat my guest», με ξεσηκωτικές homemade συναυλίες και το «πιπεράτο» σχόλιο από τις «Λέρες» του bwinΣΠΟΡ FM 94.6, Γιώργο Μαραθιανό και Νικόλα Ακτύπη.

Κάθε εβδομάδα, πέντε συμμετέχοντες και κάθε μέρα, ένας διαφορετικός οικοδεσπότης.

Οι βαθμολογίες κάθε ημέρας αθροίζονται και εκείνος που στο τέλος της εβδομάδας θα έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη κερδίζει το χρηματικό έπαθλο των 2.000 ευρώ, το «χρυσό μικρόφωνο» και τον τίτλο «Καλύτερος Οικοδεσπότης της Εβδομάδας».

Την αρχή κάνει ο Κυριάκος, είναι οικοδόμος και σπουδάζει μηχανολόγος. Τα ακούσματά του είναι κυρίως έντεχνα και λαϊκά, χωρίς να λείπουν και ορισμένες πιο ροκ επιλογές, όπως ο Άλις Κούπερ.

Από τραγουδιστές ξεχωρίζει τον Παντελή Παντελίδη. Γράφει και ο ίδιος στίχους και μουσική, με την κιθάρα του.

Ο Κυριάκος καλωσορίζει, σήμερα, στο σπίτι του και υποδέχεται τη Λέιλα, τον Ανδρέα, τη Μαρία και τη Δήμητρα, για να τραγουδήσουν το TOP 5 των αγαπημένων του τραγουδιών. Το σαλόνι του σπιτιού του γίνεται το απόλυτο stage και οι καλεσμένοι ερμηνεύουν από Γιώργο Μαζωνάκη, μέχρι Στέλιο Καζαντζίδη.

