Την Τρίτη η πολιτική κηδεία του Αριστείδη Μανωλάκου – Η παράκληση της οικογένειας

Αύριο Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, στις 11.30, στο Πρώτο Νεκροταφείο της Αθήνας θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του Αριστείδη Μανωλάκου του εμβληματικού πρώην προέδρου της ΕΣΗΕΑ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Θα ακολουθήσει η καύση της σορού του στη Ριτσώνα.
Η οικογένεια του πρώην Προέδρου της ΕΣΗΕΑ Αριστείδη Μανωλάκου παρακαλεί όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, αντί στεφάνων, να καταθέσουν χρήματα υπέρ των δημοσιογράφων της Παλαιστίνης στο Ταμείο Ασφαλείας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων.
Προκειμένου τα χρήματα να προωθηθούν κατάλληλα, παρακαλούνται οι καταθέτες να αναγράφουν στο πεδίο της αιτιολογίας: “Solidarity PJS / IFJ”.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε άλλη αναφορά πιθανόν να εμποδίσει την ολοκλήρωση της μεταφοράς των χρημάτων.
Οι δωρεές μπορούν να γίνουν:
