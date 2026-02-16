search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 14:52
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 13:44

Την Τρίτη η πολιτική κηδεία του Αριστείδη Μανωλάκου – Η παράκληση της οικογένειας

16.02.2026 13:44
manolakos_esiea

Αύριο Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, στις 11.30, στο Πρώτο Νεκροταφείο της Αθήνας θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του Αριστείδη Μανωλάκου του εμβληματικού πρώην προέδρου της ΕΣΗΕΑ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Θα ακολουθήσει η καύση της σορού του στη Ριτσώνα.

Η παράκληση της οικογένειας

Η οικογένεια του πρώην Προέδρου της ΕΣΗΕΑ Αριστείδη Μανωλάκου παρακαλεί όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, αντί στεφάνων, να καταθέσουν χρήματα υπέρ των δημοσιογράφων της Παλαιστίνης στο Ταμείο Ασφαλείας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων.

Προκειμένου τα χρήματα να προωθηθούν κατάλληλα, παρακαλούνται οι καταθέτες να αναγράφουν στο πεδίο της αιτιολογίας: “Solidarity PJS / IFJ”.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε άλλη αναφορά πιθανόν να εμποδίσει την ολοκλήρωση της μεταφοράς των χρημάτων.

Οι δωρεές μπορούν να γίνουν:

  • Είτε στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό
  • Είτε μέσω της υπηρεσίας Donorbox, με την ίδια ένδειξη, μέσω του συνδέσμου ΕΔΩ:

Διαβάστε επίσης:

Και η Βρετανία προς απαγόρευση των social media στους κάτω των 16

Eurovision 2026: Στα φαβορί για νίκη το «Ferto» του Akylas

Disney: Βάζει «φρένο» σε εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
osfp_leverkouzen
ADVERTORIAL

Η φάση των Knockout Play-offs του UEFA Champions League ξεκινά στην COSMOTE TV

ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Ετοιμάζει μεγαλοπρεπή εορτασμό για τα 60 χρόνια λειτουργίας της την Καθαρά Δευτέρα 

KYPSELAKIA_KENTRIKI
ADVERTORIAL

Τα Κυψελάκια διασκεδάζουν στην Αγορά: Μια μεγάλη αποκριάτικη γιορτή, με δωρεάν δράσεις για παιδιά 4-12 ετών

stellantis_0502_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Stellantis επαναφέρει τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα της στην Ευρώπη, λόγω της μείωσης των πωλήσεων των ηλεκτρικών οχημάτων

mendoni-kaklamanis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καισαριανή: Από το υπουργείο Πολιτισμού θα αποδοθούν στη Βουλή οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων – Επικοινωνία Μενδώνη με Κακλαμάνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

aggelopoulos theo
ΕΛΛΑΔΑ

Μπορεί να επανέλθει στο μεγάλο παιχνίδι της ναυτιλίας ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 14:51
osfp_leverkouzen
ADVERTORIAL

Η φάση των Knockout Play-offs του UEFA Champions League ξεκινά στην COSMOTE TV

ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Ετοιμάζει μεγαλοπρεπή εορτασμό για τα 60 χρόνια λειτουργίας της την Καθαρά Δευτέρα 

KYPSELAKIA_KENTRIKI
ADVERTORIAL

Τα Κυψελάκια διασκεδάζουν στην Αγορά: Μια μεγάλη αποκριάτικη γιορτή, με δωρεάν δράσεις για παιδιά 4-12 ετών

1 / 3