ΕΡΤ1: Ρεκόρ της σεζόν ως τώρα σε επίπεδο σταθμού, χάρη στον τελικό «Sing for Greece» (15/2) για την Eurovision

«Ferto» τηλεθέασης κατάφερε την Κυριακή (15/2) η ΕΡΤ1 με τον τελικό του «Sing for Greece» από τον οποίο ο Akylas εξασφάλισε το εισιτήριο εκπροσώπησης της Ελλάδας στον 70ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της EBU, στη Βιέννη.

Ο δείκτης της Nielsen λίγο μετά τα μεσάνυχτα άγγιξε το 35% (μερίδιο) που σημαίνει ότι εκείνη τη χρονική στιγμή τρεις στους δέκα που ήταν μπροστά στις τηλεοράσεις είχαν συντονιστεί στην ΕΡΤ1.

Στο σύνολο της ημέρας, η ΕΡΤ1 ήταν τρίτη επιλογή των τηλεθεατών έπειτα από τον Alpha και το Mega.

