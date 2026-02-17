search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 10:36
Χρήστος Ιερείδης

17.02.2026 10:05

Warner Bros Discovery: Σκέφτεται να ξαναρχίσει συνομιλίες με την Paramount/Skydance

17.02.2026 10:05
warner bros new

Άλλο και τούτο πάλι. Αυτό κι αν είναι ανατροπή στο  χολιγουντιανό θρiλερικό σίριαλ διαπραγματεύσεων για την πώληση της Warner Bros Discovery .

Οι σχέσεις  της με την Paramount/Skydance οι οποίες είχαν οξυνθεί και σταματήσει έπειτα και από την αγωγή της P/SKY , φαίνεται να εισέρχονται σε νέα φάση. 

Είδηση που κάνει  το γύρο του κόσμου. H Warner ενδέχεται να ανοίξει συνομιλίες πώλησης με την Paramount έπειτα από τη νέα πρόταση της δεύτερης.

Εν συντομία η P/SKY έριξε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ότι  προτίθεται να καταβάλλει επιπλέον 25 σεντς ανά μετοχή για κάθε τρίμηνο κατά το οποίο η συμφωνία δεν θα έχει ολοκληρωθεί μετά τις αρχές του 2027.

Πιο απλά, η Paramount, ενισχύει την επιθετική προσφορά της αρχικής πρότασης και θα προσθέτει περι τα 650 εκατ. δολάρια σε μετρητά ανα τρίμηνο. Επίσης θα καλύψει το ποσό της δεσμευτικής ρήτρας αποχώρησης ανάμεσα στη Warner Bros. Discovery και Netflix, εφόσον η WBD εν τέλει αλλάξει γνώμη, ύψους 2,8 δισ. δολαρίων.

Η κίνηση της Paramount δεν ήταν χρονικά τυχαία. Η Netflix αντιμετωπίζει έντονο έλεγχο από τις αντιμονοπωλιακές Αρχές των ΗΠΑ και επικρίσεις από το Κογκρέσο, με τους συνδρομητές να ανησυχούν για πιθανές αυξήσεις τιμών και μείωση του ανταγωνισμού.

Είναι η πρώτη φορά που η Warner Bros. εξετάζει εάν η προσφορά της Paramount μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη συμφωνία ή να ωθήσει το Netflix να αυξήσει την προσφορά του, σύμφωνα με το Bloomberg. Πάντως το Δ.Σ. της  Warner δεν έχει αποφασίσει πώς θα ανταποκριθεί και ενδέχεται να παραμείνει στην τρέχουσα συμφωνία με το Netflix.

Η  επενδυτική εταιρεία Ancora Holdings, η οποία έχει αποκτήσει μετοχές της   Warner αξίας σχεδόν 200 εκατ. δολαρίων- αντιστοιχεί σε μικρό μερίδιο από το μετοχικό κεφάλαιο της WBD-, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι σκοπεύει να αντιταχθεί στη συμφωνία με το Netflix, υποστηρίζοντας ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν συνεργάστηκε επαρκώς με την Paramount σχετικά με την ανταγωνιστική προσφορά της.

Έκπληξη στην κορυφή της τηλεθέασης την Παρασκευή (13/2)

Πρώτος σε τηλεθέαση από όλα τα κανάλια ο Alpha και την Παρασκευή (13/2)

Από την Ερμού στη Eurovision: Ποιος είναι ο Σερραίος τραγουδιστής Akylas που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

