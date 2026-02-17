Παναγιώτης Στάθης: Ανακοίνωσε με δάκρυα ότι πέθανε η μητέρα του – «Το έμαθα πριν βγούμε στον αέρα» (Video)

Δύσκολη ημέρα για τον Παναγιώτη Στάθη η σημερινή, καθώς -όπως ανακοίνωσε με δάκρυα στα μάτια μέσα από το «Καλημέρα Ελλάδα»- έχασε τη μητέρα του.

Λίγο πριν τη λήξη της σημερινής εκπομπής, ο δημοσιογράφος είπε ότι ενημερώθηκε για τη θλιβερή είδηση λίγο πριν βγει στον τηλεοπτικό αέρα, ενώ αποχαιρέτησε και δια οθόνης συγκινημένος τη μητέρα του.

«Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Πολύ δύσκολη μέρα η σημερινή ομολογώ. Δυστυχώς, πριν βγούμε στον “αέρα” έμαθα ότι “έχασα” τη μητέρα μου» ανέφερε αρχικά.

«Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση. Δύσκολη εκπομπή, να ‘στε καλά. Να πω ένα αντίο στην κυρα-Καλλιόπη κι από δω», συμπλήρωσε εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά.

Διαβάστε επίσης:

Warner Bros Discovery: Σκέφτεται να ξαναρχίσει συνομιλίες με την Paramount/Skydance

Έκπληξη στην κορυφή της τηλεθέασης την Παρασκευή (13/2)

Πρώτος σε τηλεθέαση από όλα τα κανάλια ο Alpha και την Παρασκευή (13/2)