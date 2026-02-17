search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026
17.02.2026

Παναγιώτης Στάθης: Ανακοίνωσε με δάκρυα ότι πέθανε η μητέρα του – «Το έμαθα πριν βγούμε στον αέρα» (Video)

17.02.2026 10:26
panagiotis-stathis-new

Δύσκολη ημέρα για τον Παναγιώτη Στάθη η σημερινή, καθώς -όπως ανακοίνωσε με δάκρυα στα μάτια μέσα από το «Καλημέρα Ελλάδα»- έχασε τη μητέρα του.

Λίγο πριν τη λήξη της σημερινής εκπομπής, ο δημοσιογράφος είπε ότι ενημερώθηκε για τη θλιβερή είδηση λίγο πριν βγει στον τηλεοπτικό αέρα, ενώ αποχαιρέτησε και δια οθόνης συγκινημένος τη μητέρα του.

«Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Πολύ δύσκολη μέρα η σημερινή ομολογώ. Δυστυχώς, πριν βγούμε στον “αέρα” έμαθα ότι “έχασα” τη μητέρα μου» ανέφερε αρχικά.

«Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση. Δύσκολη εκπομπή, να ‘στε καλά. Να πω ένα αντίο στην κυρα-Καλλιόπη κι από δω», συμπλήρωσε εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά.

NAOUSA_PAROS
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 17χρονος σε τροχαίο στην Πάρο

papastavrou voyli – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για τη συμφωνία με Chevron: Το 40% των κερδών θα πηγαίνει στο Δημόσιο (video)

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 24χρονος έπεσε από γέφυρα του Περιφερειακού

theatro-new
ΘΕΑΤΡΟ

Νέα 24ωρη απεργία στα θέατρα την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

patinia-123
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Νεαρή τραυμάτισε με πατίνι καρκινοπαθή γυναίκα και έφυγε… ατάραχη – Η καταγγελία της κόρης της

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

