Τηλεθέαση: Σάρωσε στα νούμερα η παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην ΕΡΤ1

Εντυπωσιακά ήταν τα πλάνα από τη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας με τους τηλεθεατές να μένουν καθηλωμένοι στους δέκτες τους, το πρωί της Τετάρτης.

Η δίωρη τηλεοπτική μετάδοση της ΕΡΤ1 σημείωσε πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης, που έφτασαν σε τέταρτο μέχρι και το 40% στο γενικό σύνολο και το 34% στο δυναμικό κοινό (18-54).

Πιο αναλυτικά, η στρατιωτική παρέλαση συγκέντρωσε ποσοστό 28% στο δυναμικό κοινό, την ώρα που η Κατερίνα Καινούργιου έφτασε το 10,2%. Στο 9,5% οι “Αταίριαστοι” του ΣΚΑΪ και στο 6% το δίδυμο του ΟΡΕΝ. Τέλος, στο 5,1% η τηλεθέαση για Σεργουλόπουλο και Μελιτά στην Δημόσια Τηλεόραση.

Ακόμη υψηλότερο ήταν το μερίδιο της παρέλασης στο γενικό σύνολο, εκεί όπου οι μετρήσεις της Nielsen έδωσαν στη μετάδοση της ΕΡΤ1 ποσοστό 34,4% έναντι 13,8% των Κούτρα-Ντσούνου.

Στο 9,3% η Κατερίνα Καινούργιου και στο 8,2% το “10 Παντού” των Στραβελάκη-Καραμήτρου. Ουραγός το “Πρωίαν σε Είδον” με 6,8%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Παρέλαση – 28%

Super Κατερίνα – 10,2%

Αταίριαστοι – 9,5%

10 παντού – 6%

Πρωίαν σε είδον – 5,1%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Παρέλαση – 34,4%

Αταίριαστοι – 13,8%

Super Κατερίνα – 9,3%

10 παντού – 8,2%

Πρωίαν σε είδον – 6,8%

Διαβάστε επίσης:

Παίκτης σε σόου στη Βουλγαρία ενσάρκωσε τον Βασίλη Καρρά και αποθεώθηκε (Videos)

Χάρις Αλεξίου για την περίοδο που ένιωσε ότι «έχασε» τη φωνή της – «Ο γιατρός μου είπε ότι είναι ψυχολογικό» (Videos)

Χάρις Αλεξίου: «Λατρεύω τον ΛΕΞ – Εγώ του ζήτησα να συνεργαστούμε» (Video)



