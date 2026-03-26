ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 11:25
26.03.2026 10:19

Τηλεθέαση: Σάρωσε στα νούμερα η παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην ΕΡΤ1

26.03.2026 10:19
Εντυπωσιακά ήταν τα πλάνα από τη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας με τους τηλεθεατές να μένουν καθηλωμένοι στους δέκτες τους, το πρωί της Τετάρτης.

Η δίωρη τηλεοπτική μετάδοση της ΕΡΤ1 σημείωσε πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης, που έφτασαν σε τέταρτο μέχρι και το 40% στο γενικό σύνολο και το 34% στο δυναμικό κοινό (18-54).

Πιο αναλυτικά, η στρατιωτική παρέλαση συγκέντρωσε ποσοστό 28% στο δυναμικό κοινό, την ώρα που η Κατερίνα Καινούργιου έφτασε το 10,2%. Στο 9,5% οι “Αταίριαστοι” του ΣΚΑΪ και στο 6% το δίδυμο του ΟΡΕΝ. Τέλος, στο 5,1% η τηλεθέαση για Σεργουλόπουλο και Μελιτά στην Δημόσια Τηλεόραση.

Ακόμη υψηλότερο ήταν το μερίδιο της παρέλασης στο γενικό σύνολο, εκεί όπου οι μετρήσεις της Nielsen έδωσαν στη μετάδοση της ΕΡΤ1 ποσοστό 34,4% έναντι 13,8% των Κούτρα-Ντσούνου.

Στο 9,3% η Κατερίνα Καινούργιου και στο 8,2% το “10 Παντού” των Στραβελάκη-Καραμήτρου. Ουραγός το “Πρωίαν σε Είδον” με 6,8%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Παρέλαση  – 28%
Super Κατερίνα – 10,2%
Αταίριαστοι – 9,5%
10 παντού – 6%
Πρωίαν σε είδον – 5,1%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Παρέλαση – 34,4%
Αταίριαστοι – 13,8%
Super Κατερίνα – 9,3%
10 παντού – 8,2%
Πρωίαν σε είδον – 6,8%

ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 11:24
LIFESTYLE

Κρουζ Μπέκαμ: «Λύγισε» τραγουδώντας για τη «ραγισμένη καρδιά» της μητέρας του σε συναυλία (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Αποκλείστηκαν στη Γαύδο 21 μαθητές από τη Βούλα που παρέλασαν στο ακριτικό νησί (video)

ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό στους Αμπελόκηπους – Μεταφέρθηκε στο 401 το θύμα της επίθεσης

1 / 3