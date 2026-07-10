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10.07.2026 14:17

Κέρδισε 500.000 ευρώ στο παιχνίδι «7 -500.000€» – Στο Γαλάτσι ο νέος υπερτυχερός του ΣΚΡΑΤΣ

10.07.2026 14:17
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Με τον καλύτερο τρόπο υποδέχθηκε το καλοκαίρι ένας τυχερός παίκτης του ΣΚΡΑΤΣ στο Γαλάτσι, καθώς κέρδισε 500.000 ευρώ στο παιχνίδι «7 -500.000€».

Ο μεγάλος νικητής προμηθεύτηκε τον τυχερό λαχνό του από το κατάστημα Allwyn του Νίκου Ασημακόπουλου, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Γαλατσίου 139.

«Η χαρά μας είναι απερίγραπτη. Τις τελευταίες ημέρες, όλοι στη γειτονιά μιλούν για την επιτυχία που σημειώθηκε στο κατάστημά μας. Ευχόμαστε στον υπερτυχερό υγεία και να χαρεί αυτό το πολύ μεγάλο έπαθλο με σύνεση. Το σίγουρο είναι πως θα απολαύσει ξένοιαστα τις διακοπές του» αναφέρει ο Δημήτρης Γώγος, υπεύθυνος του τυχερού καταστήματος Allwyn.

Δημήτρης Γώγος, υπεύθυνος καταστήματος Allwyn στο Γαλάτσι

Η οικογένεια λαχνών ΣΚΡΑΤΣ «7ΑΡΙΑ» με τα μεγάλα κέρδη

Τα παιχνίδια του ΣΚΡΑΤΣ φέρνουν μια νέα, ακόμα πιο διασκεδαστική εμπειρία στους παίκτες, ενώ δεν σταματούν να αναδεικνύουν νικητές σε όλη την Ελλάδα. Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών ΣΚΡΑΤΣ «7ΑΡΙΑ» προσφέρει στους παίκτες τη δυνατότητα να διεκδικήσουν κέρδη ύψους 2 εκατ. ευρώ. «Ο μεγάλος νικητής είχε κλείσει… ραντεβού με την τύχη του, αφού ο μοναδικός λαχνός που αγόρασε, έμελλε να του αλλάξει τη ζωή. Αφού σκράτσαρε, βρήκε το σύμβολο «7» και από κάτω το ποσό των 500.000 ευρώ, ποσό που αποτελεί το μέγιστο έπαθλο του παιχνιδιού. Ο μεγάλος νικητής είναι επί σειρά ετών πελάτης στο κατάστημα μας και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που του φέραμε τύχη», τονίζει ο κ. Γώγος.

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