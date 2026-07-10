Marfin: Τα στοιχεία που, σύμφωνα με την αστυνομία, «δένουν» τους συλληφθέντες

Takeaways by to pontiki AI Νέα στοιχεία από την ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων συνδέουν δύο άνδρες και μία γυναίκα με την υπόθεση Marfin.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οδήγησε στη σύλληψη των δύο ανδρών, ενώ η τρίτη κατηγορούμενη εντοπίστηκε στη Βρετανία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το νέο οπτικό υλικό που επεξεργάστηκε παρουσιάζει τους κατηγορούμενους με ακάλυπτα πρόσωπα.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στοιχεία που προέκυψαν από νέα ευρήματα, 16 ολόκληρα χρόνια μετά, και μία εμπεριστατωμένη έκθεση ανάλυσης και σύγκρισης με παλαιότερα δεδομένα, την οποία συνέταξε το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, «δένουν», σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τους τρεις κατηγορούμενους για την υπόθεση της Μarfin.

Πρόκειται για δύο άνδρες που συνελήφθησαν και μία γυναίκα η οποία έχει ταυτοποιηθεί και βρίσκεται στη Βρετανία. Και οι τρεις κατηγορούνται για άμεση εμπλοκή στην επίθεση που σημειώθηκε τον Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου και είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων.

Η έκθεση που τους παρουσιάζει «χωρίς κουκούλες»

Όπως υποστηρίζουν αρμόδια στελέχη της ΕΛΑΣ, το περιεχόμενο της έκθεσης παρέχει αδιάσειστα στοιχεία για τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς τους παρουσιάζει «χωρίς τις κουκούλες».

Η υπόθεση του εμπρησμού της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου, κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης της 5ης Μαΐου 2010, άνοιξε ξανά πριν από έναν χρόνο.

Με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η έρευνα ανατέθηκε στη νεοσύστατη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η έρευνα ξεκίνησε από το μηδέν

Την υπόθεση χειρίστηκε από την αρχή το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΔΑΟΕ, υπό την εποπτεία του εισαγγελέα της υπηρεσίας, κ. Γκίζη.

Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποκτήσουν νέες φωτογραφίες και βίντεο.

Το υλικό προερχόταν:

από τη διάρκεια της επίθεσης με βόμβες μολότοφ στην τράπεζα,

από τις κινήσεις των δραστών πριν από την επίθεση,

από την πορεία τους μετά τον εμπρησμό,

από σημεία κατά μήκος της διαδήλωσης, στην οποία είχαν εισχωρήσει τα άτομα που πέταξαν τις μολότοφ.

Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στην Εγκληματολογική Υπηρεσία προέκυψαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα πρόσωπα των τριών κατηγορουμένων.

Στη συνέχεια ενημερώθηκε η ανακρίτρια και εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης.

Ποιοι είναι οι τρεις κατηγορούμενοι

Τα εντάλματα αφορούν δύο άνδρες, ηλικίας 42 ετών σήμερα, οι οποίοι ήταν 26 ετών όταν πυρπολήθηκε η τράπεζα, και μία γυναίκα ηλικίας 46 ετών, η οποία ήταν 30 ετών τη μοιραία ημέρα του Μαΐου του 2010.

Στελέχη της ΕΛΑΣ υποστηρίζουν ότι στο νέο υλικό οι τρεις κατηγορούμενοι εμφανίζονται με ακάλυπτα πρόσωπα.

Μετά την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης πραγματοποιήθηκε επιχείρηση της ΔΑΟΕ, κατά την οποία συνελήφθησαν οι δύο 42χρονοι.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες:

στα σπίτια όπου διέμεναν στην Κυψέλη και στα Άνω Λιόσια,

στα πατρικά τους σπίτια στο Μαρούσι και στο Χαλάνδρι,

στο πατρικό σπίτι της 46χρονης γυναίκας στην Αθήνα.

Γνωστοί στις Αρχές οι δύο συλληφθέντες

Οι δύο άνδρες είναι γνωστοί στις Αρχές και περιγράφονται ως ενεργά μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Η γυναίκα φέρεται επίσης να κινούνταν στον ίδιο χώρο, ωστόσο φαίνεται ότι έχει αποστασιοποιηθεί τα τελευταία έξι χρόνια. Έχει μετακομίσει στη Βρετανία, όπου διαμένει, είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά.

Για τη σύλληψή της αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έκδοση ευρωπαϊκού και διεθνούς εντάλματος, ενώ έχουν ήδη ενημερωθεί οι βρετανικές Αρχές.

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας, αναμένεται να γίνουν επίσημες ανακοινώσεις από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ.

Από τη φωτιά στην τράπεζα όπου εγκλωβίστηκαν, έχασαν τη ζωή τους:

η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και έγκυος τεσσάρων μηνών,

ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών,

η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.

Διαβάστε επίσης

Τροχαίο με νεκρή 15χρονη στην Περιφερειακή Θεσσαλονίκης

Σισμανόγλειο: Ποινική δίωξη στον ηλικιωμένο που προκάλεσε φωτιά σε θάλαμο



Θήβα: Νεκρός 21χρονος οδηγός ημιφορτηγού μετά από ανατροπή (Video)