Θήβα: Νεκρός 21χρονος οδηγός ημιφορτηγού μετά από ανατροπή (Video)

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Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Θηβών-Νεοχωρακίου, όταν ημιφορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.
Στο χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του οδηγού από την καμπίνα του οχήματος, ενώ έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θήβας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από την Τροχαία.
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