search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 17:19
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.07.2026 16:18

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν θα συγκληθεί η ΚΕ το Σάββατο, λέει η Σαπουνά – Τη Δευτέρα Πολιτική Γραμματεία, εισήγηση για Κεντρική Επιτροπή στις 18/07

10.07.2026 16:18
sapouna anastasia – syriza- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δεν υπάρχει καμία σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής από το κόμμα, ξεκαθάρισε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αναστασία Σαπουνά.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους εξήγησε ότι η αναβολή της συνεδρίασης της ΚΕ ήταν αναγκαία μετά την παραίτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την συντεταγμένη σύγκληση των οργάνων του κόμματος.

Όπως είπε η ίδια πρόκειται να πραγματοποιηθεί Πολιτική Γραμματεία την ερχόμενη Δευτέρα και η εισήγηση της είναι να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή στις 18 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα της σύγκλησης της ΚΕ μετά την παραίτηση Φάμελλου έχει αναδειχθεί σε πεδίο σφοδρής κόντρας ανάμεσα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με προεξάρχοντες τους Νίκο Παππά και Παύλο Πολάκη, ενώ και ο Φώτης Κουβέλης, με την ιδιότητα του προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας, δήλωσε πως η σύγκληση και λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής αύριο είναι υποχρεωτικό να γίνει με βάση τη διάταξη του καταστατικού για τη σύγκληση με πρωτοβουλία του 25% των μελών, την οποία αξιοποίησαν τα 73 μέλη που υπέγραψαν το αίτημα για τη συνεδρίαση.

Διαβάστε επίσης:

Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση παρεμβαίνει έγκαιρα για τη μείωση των τιμών των καυσίμων

Κάλεσμα Πολάκη στα μέλη της ΚΕ να συμμετάσχουν στην αυριανή συνεδρίαση – «Θα είμαι υποψήφιος για πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας»

Αφροδίτη Νέστορα: Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ANTHONY HOPKINS
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Νέα καριέρα στα 88 για τον Άντονι Χόπκινς: Κυκλοφορεί άλμπουμ ως συνθέτης κλασικής μουσικής

TSIPRAS_ELAS_LOGO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist

depression
ΥΓΕΙΑ

Πάνω από 490 έφηβοι με αυτοκτονική συμπεριφορά ζήτησαν υποστήριξη από το Χαμόγελο του Παιδιού: Η μαρτυρία του πατέρα της 16χρονης Λυδίας που έβαλε τέλος στη ζωή της

xrisoxoidis kriti – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για Marfin και υπόθεση Νέστορα: Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικάει

revolutionary_guards_iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θέλει το Ισραήλ να εμπλακεί στις αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ErlingHaaland2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

seires-new
MEDIA

Tηλεθέαση: Τι ποσοστά σημείωσαν στο φινάλε τους «H Γη της Ελιάς» και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

larnaka2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος, η «πίσω αυλή» του Ισραήλ: Ακίνητα, σχολεία, συναγωγές και ο φόβος ενός αθόρυβου εποικισμού

tautotitew-new-2048×1364
ΕΛΛΑΔΑ

Nέες ταυτότητες: Τέλος χρόνου στις 3 Αυγούστου - Τι θα συμβεί σε όσους δεν έχουν πάρει τις καινούργιες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 17:19
ANTHONY HOPKINS
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Νέα καριέρα στα 88 για τον Άντονι Χόπκινς: Κυκλοφορεί άλμπουμ ως συνθέτης κλασικής μουσικής

TSIPRAS_ELAS_LOGO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist

depression
ΥΓΕΙΑ

Πάνω από 490 έφηβοι με αυτοκτονική συμπεριφορά ζήτησαν υποστήριξη από το Χαμόγελο του Παιδιού: Η μαρτυρία του πατέρα της 16χρονης Λυδίας που έβαλε τέλος στη ζωή της

1 / 3