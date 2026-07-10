ΣΥΡΙΖΑ: Δεν θα συγκληθεί η ΚΕ το Σάββατο, λέει η Σαπουνά – Τη Δευτέρα Πολιτική Γραμματεία, εισήγηση για Κεντρική Επιτροπή στις 18/07

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δεν υπάρχει καμία σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής από το κόμμα, ξεκαθάρισε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αναστασία Σαπουνά.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους εξήγησε ότι η αναβολή της συνεδρίασης της ΚΕ ήταν αναγκαία μετά την παραίτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την συντεταγμένη σύγκληση των οργάνων του κόμματος.

Όπως είπε η ίδια πρόκειται να πραγματοποιηθεί Πολιτική Γραμματεία την ερχόμενη Δευτέρα και η εισήγηση της είναι να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή στις 18 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα της σύγκλησης της ΚΕ μετά την παραίτηση Φάμελλου έχει αναδειχθεί σε πεδίο σφοδρής κόντρας ανάμεσα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με προεξάρχοντες τους Νίκο Παππά και Παύλο Πολάκη, ενώ και ο Φώτης Κουβέλης, με την ιδιότητα του προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας, δήλωσε πως η σύγκληση και λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής αύριο είναι υποχρεωτικό να γίνει με βάση τη διάταξη του καταστατικού για τη σύγκληση με πρωτοβουλία του 25% των μελών, την οποία αξιοποίησαν τα 73 μέλη που υπέγραψαν το αίτημα για τη συνεδρίαση.

Διαβάστε επίσης:

Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση παρεμβαίνει έγκαιρα για τη μείωση των τιμών των καυσίμων

Κάλεσμα Πολάκη στα μέλη της ΚΕ να συμμετάσχουν στην αυριανή συνεδρίαση – «Θα είμαι υποψήφιος για πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας»

Αφροδίτη Νέστορα: Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη











