Τσίπρας στον Economist: Εθνική ήττα τα F-35 στην Τουρκία

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«Ο λόγος γέννησής μας ήταν να υπερβούμε ένα πολιτικό σκηνικό που αδυνατούσε να παίξει τον ρόλο του. Αποστασιοποιούμαστε, λοιπόν, από ένα πολιτικό σκηνικό με εγγενείς αδυναμίες, με στόχο να δημιουργήσουμε εκείνη τη δύναμη που θα μπορέσει να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου για την πολιτική αλλαγή, αλλά και για την αναγκαία αλλαγή πολιτικής», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο πλαίσιο του 30oυ Συνεδρίου του Economist.

Ερωτηθείς για τις συνεργασίες που προτίθεται να κάνει μετεκλογικά, ο Αλ. Τσίπρας, ξεκαθάρισε πως εφόσον έρθει το κόμμα του πρώτο θα επιδιώξει το σχηματισμό κυβέρνησης «μακράς πνοής και σταθερότητας στη βάση του προγράμματος» τους, και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό θα πάει σε δεύτερες εκλογές, όπως έγινε το 2023.

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια στην οποία προτίθεται να ενταχθεί η ΕΛ.Α.Σ., επισήμανε ότι βάσει της ιδρυτικής διακήρυξής της φιλοδοξεί να αποτελέσει «ένα σημείο τομής σύγκλισης τριών διαφορετικών, διακριτών, ιδεολογικών και πολιτικών ρευμάτων στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, όχι όμως αντιπαραθετικών κατ’ ανάγκη, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας». Όπως είπε, «τέτοια πολιτική οικογένεια δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Αυτό, βεβαίως, δεν αποκλείει την πιθανότητα κάποια στιγμή να σχηματιστεί».

Ερωτηθείς για τις συνεργασίες που προτίθεται να κάνει μετεκλογικά, ο Αλ. Τσίπρας, ξεκαθάρισε πως εφόσον έρθει το κόμμα του πρώτο θα επιδιώξει το σχηματισμό κυβέρνησης «μακράς πνοής και σταθερότητας στη βάση του προγράμματος» τους, και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό θα πάει σε δεύτερες εκλογές, όπως έγινε το 2023.

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια στην οποία προτίθεται να ενταχθεί η ΕΛ.Α.Σ., επισήμανε ότι βάσει της ιδρυτικής διακήρυξής της φιλοδοξεί να αποτελέσει «ένα σημείο τομής σύγκλισης τριών διαφορετικών, διακριτών, ιδεολογικών και πολιτικών ρευμάτων στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, όχι όμως αντιπαραθετικών κατ’ ανάγκη, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας». Όπως είπε, «τέτοια πολιτική οικογένεια δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Αυτό, βεβαίως, δεν αποκλείει την πιθανότητα κάποια στιγμή να σχηματιστεί».

Σχετικά με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής μετά και την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αλ. Τσίπρας δήλωσε πως «δικαιώθηκε» η κριτική που ασκούσε στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «εθνική ήττα» που χρεώνεται ο Έλληνας πρωθυπουργός, όσον αφορά την εξέλιξη με τα F – 35. «Οι τελευταίες εξελίξεις γεννούν πολύ μεγάλες ανησυχίες. Ανησυχία και σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά και σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Έχω εδώ και πάρα πολύ καιρό καταθέσει δημόσια την έντονη διαφωνία μου με την στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική, που άφησε το δόγμα της πολυδιάστατης στρατηγικής εξωτερικής πολιτικής που ακολουθούσαν όλες οι κυβερνήσεις από το ’74 και μετά, για να υιοθετήσει ένα δόγμα ‘λευκής επιταγής’, του συμμάχου ο οποίος είναι έτοιμος να πει ναι σε όλα».

Καταλόγισε, μάλιστα, στον πρωθυπουργό ότι ιδιαίτερα με τις ΗΠΑ διαπραγματεύεται με βάση το «ιδιωτικό» πολιτικό όφελος και ότι μετέτρεψε «μια προσωπική ανασφάλεια σε εθνική ανασφάλεια».

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. άσκησε δριμεία κριτική και στη στάση που κράτησαν συνολικά οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες «αδύναμες και χωρίς σαφή γεωπολιτικό προσανατολισμό δεν έχουν την τόλμη, τη γενναιότητα, να χαράξουν μια σαφή διπλωματική στρατηγική προς όφελος της ευρωπαϊκής ηπείρου», όπως «να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή αυτονομία» και να διεκδικήσουν διπλωματικές λύσεις στην Ουκρανία, τη Γάζα ή την Κύπρο.

Ειδικότερα, στο θέμα της Ουκρανίας, υπογράμμισε ότι παρόλο που η χώρα προφανώς συντάσσεται με την ευρωπαϊκή οικογένεια στην στρατηγική της καταδίκης της Ρωσίας που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, ο ίδιος θα άφηνε «κάποιους διαδρόμους ανοιχτούς για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης» και θα έθετε την Ελλάδα στις χώρες εκείνες που «δεν θα ήταν στο σκληρό πυρήνα της αντιρωσικής υστερίας».

«Η Ευρώπη κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάξει το στρατηγικό της συμφέρον. Το στρατηγικό συμφέρον της Ευρώπης είναι η ειρήνη στην Ουκρανία. Είναι η διπλωματική επίλυση αυτής της κρίσης», τόνισε.

Ερωτηθείς σχετικά με τις προτάσεις του για την φορολόγηση του πλούτου και των μερισμάτων και κατά πόσο κάτι τέτοιο θα στερούσε επενδύσεις από τη χώρα, υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρχει «μια άλλη ισορροπία, δικαιότερη, στο φορολογικό σύστημα», παραπέμποντας σε στοιχεία του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τα οποία αυτήν την στιγμή στην Ελλάδα, υπάρχει «κατά 25% βαρύτερη φορολογία στη μισθωτή εργασία, απ’ ό,τι στο συσσωρευμένο πλούτο».

Αναφορικά με το Ταμείο Ανακάμψης, έκανε λόγο για μια από τις «μεγάλες χαμένες ευκαιρίες» να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα, να στηριχθούν οι δημόσιες υποδομές και το οικονομικό κράτος.

«Αν μπορεί να υπάρξει ένας εθνικός στόχος για την επόμενη δεκαετία, εγώ θα έλεγα ότι είναι στόχος της σύγκλισης. Ο στόχος της σύγκλισης με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Να γίνουμε Ευρώπη, όχι μόνο να μείνουμε Ευρώπη», συμπλήρωσε.

«Είναι αίτημα και κοινωνική ανάγκη να πάμε σε αλλαγή πολιτικής. Και αυτό θα υπηρετήσουμε, και αυτό θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο, κυρίως όμως μέσα από τη στήριξη του ελληνικού λαού, διότι αυτός αποφασίζει μέσα από την επιλογή της κάλπης», κατέληξε ο Αλ. Τσίπρας.

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