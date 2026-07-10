Άδωνις Γεωργιάδης από Economist:  «Ναι» στα καινοτόμα φάρμακα, αλλά με σύστημα που έχει κανόνες και είναι δίκαιο

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Στόχος μου είναι όχι μόνο να μειώσω το clawback, αλλά να το κάνω και πιο δίκαιο, είπε ο υπουργός Υγείας μιλώντας στο 30ό ετήσιο συνέδριο του Economist στην Αθήνα.

Νωρίτερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε αναφέρει στην εισαγωγική του τοποθέτηση πως είναι υπερήφανος, καθώς στη δική του πρώτη θητεία στο υπουργείο Υγείας , είχε καθιερωθεί το clawback , «ένα σύστημα επιστροφής χρημάτων από τις φαρμακευτικές εταιρείες, το οποίο», όπως είπε, «θα υπάρχει όσο ανατέλλει ο ήλιος».

Με τον τρόπο αυτό έκανε σαφές ότι το σύστημα θα συνεχίσει να εφαρμόζεται, αλλά εξήγησε ότι θα πρέπει να γίνει βιώσιμο. Ο ίδιος είπε ότι για πολλά χρόνια ο προϋπολογισμός ήταν παγωμένος και πλέον διατίθενται περισσότερα χρήματα για τα καινοτόμα φάρμακα, αλλά εξήγησε ότι τα καινοτόμα φάρμακα θα πρέπει να είναι ανταποδοτικά, καθώς είναι μία μακροχρόνια επένδυση στην υγεία του πληθυσμού.

Αναφερόμενος με αριθμούς, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι, ενώ το 2024 φάρμακα υψηλού κόστους για τον καρκίνο χρησιμοποιούνταν από 11.000 Έλληνες, ο αριθμός αυτός εκτοξεύτηκε στις 23.000 ασθενείς το 2025 και η εκτίμηση για το 2026 είναι 31.000 ασθενείς. «Αν αναλογιστούμε ότι τα ογκολογικά φάρμακα κοστίζουν τουλάχιστον 3000 ευρώ το χρόνο για κάθε ασθενή στη χώρα μας, κατανοούμε το μέγεθος της δαπάνης», τόνισε. Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι παραμένει ως στόχος του υπουργείου ο έλεγχος της υπερσυνταγογράφησης με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να αποτραπεί κάθε είδους διαφορά, αλλά και να εξοικονομηθούν χρήματα. «Αρχίζουμε να βλέπουμε το κάθε φάρμακο που πληρώνουμε αν αξίζει το κόστος του δηλαδή αν έχει τα αποτελέσματα που αναμένονται στον ασθενή που το παίρνει, αν δηλαδή χορηγείται το σωστό φάρμακο στη σωστή τιμή έτσι θα μπορούμε να δίνουμε περισσότερα φάρμακα σε ασθενείς που πραγματικά τα χρειάζονται και όχι σε αυτούς που δεν τα χρειάζονται», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός υγείας προσθέτοντας ότι στόχος είναι το σύστημα να γίνει πιο λειτουργικό και δίκαιο.

Μάλιστα προαναγγέλλοντας ότι θα αλλάξει η νομοθεσία για τις κλινικές δοκιμές φάσης Ι, είπε πως υπάρχει σημαντική βελτίωση στην προσέλκυση κλινικών δοκιμών στη χώρα μας.

Τέλος, ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για την ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας με αποτέλεσμα να συλλέγονται δεδομένα από 11 εκατομμύρια ανθρώπους καθημερινά στη χώρα μας. Τα νέα αυτά δεδομένα, όπως είπε, θα κάνουν ακόμα πιο ελκυστική χώρα όσον αφορά στις κλινικές μελέτες στο μέλλον.

Η Kavita Patel διευθύνουσα σύμβουλος για την Ελλάδα και την Κύπρο της Roche Hellas από την πλευρά της τόνισε πως η γήρανση του πληθυσμού είναι λογικό να δημιουργεί πίεση στα συστήματα υγείας ανά τον κόσμο. Πιέσεις στους προϋπολογισμούς της υγείας καταγράφονται και διότι αυξάνουν οι δαπάνες στην άμυνα», όπως είπε.

Η ίδια έκανε λόγο για την αξία της πρώιμης διάγνωσης και της έγκυρης θεραπείας, ώστε οι ασθενείς να μην αποτελούν βάρος για την κοινωνία για τους οικείους τους . Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι προϋπολογισμοί με φρόνηση και να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές να αξιολογείται η τεχνολογία, ώστε να διασφαλιστεί δίκαιη κατανομή των πόρων, τόνισε η κα Patel.

Όπως είπε καταλήγοντας, ο στόχος θα πρέπει να είναι να υπάρχουν όλα τα καινοτόμα φάρμακα στη διάθεση των ασθενών και όλες οι θεραπείες να φτάνουν σε αυτούς, αλλά παράλληλα να ελέγχεται η φαρμακευτική δαπάνη. Η ίδια πρόσθεσε ότι το 75 % των επιστροφών δεν είναι βιώσιμο και εξήγησε ότι οι αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στην φαρμακευτική πολιτική, έχουν επείγοντα χαρακτήρα, διερωτώμενη παράλληλα : « μπορείτε να φανταστείτε πού θα ήταν σήμερα η Ελλάδα, εάν οι ξένοι επενδυτές θα μπορούσαν να επενδύσουν στην φαρμακευτική έρευνα και τεχνολογία εδώ ;»

Στο ίδιο στρογγυλό τραπέζι στην τοποθέτηση του ο Σωτήρης Βανδώρος, καθηγητής στο University College London, adjunct professor, Harvard University, εξήγησε τη σημασία που έχει η αξιοποίηση των ταλέντων σε επίπεδο επιστημόνων στην Ελλάδα τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι θέλουμε να έρθουν στην Ελλάδα και να δουλέψουν στην έρευνα και τεχνολογία της φαρμακοβιομηχανίας.

Αναφερόμενος και αυτός στο ζήτημα της αξιολόγησης των φαρμάκων είπε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς τα φάρμακα που αξιολογούνται είναι τα φάρμακα που πραγματικά χρειάζονται οι ασθενείς και «αυτό σημαίνει σεβασμός στα χρήματα των φορολογουμένων, αλλά και χορήγηση των αναγκαίων φαρμάκων σε όλους που τα χρειάζονται». Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η υπερσυνταγογράφηση δεν πλήττει μόνο τους ασθενείς, αλλά και τους φορολογούμενους και πρόσθεσε πως ότι «η βιώσιμη υγεία μπορεί να υπάρξει μόνο εάν εκμεταλλευτούμε την τεχνητή νοημοσύνη και επενδύσουμε στην καινοτομία». Τέλος, εξήγησε πόσο σημαντικές είναι οι κλινικές δοκιμές στην Ελλάδα αποκαλώντας τις κομβικής σημασίας.

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