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10.07.2026 18:00

PAROS BEACH HOOPS: Η Peugeot στηρίζει πρωτοβουλίες που αφήνουν ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα

10.07.2026 18:00
Paros Beach Hoops 1

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Η PEUGEOT ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Η Peugeot συμμετέχει ως Gold Sponsor στο Paros Beach Hoops powered by FlexCar, στηρίζοντας μια σημαντική πρωτοβουλία με στόχο τη δημιουργία Μονάδας Αιμοκάθαρσης στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

«Η πρόοδος αποκτά πραγματική αξία όταν μοιράζεται». Με αυτή τη φιλοσοφία, η Peugeot επιλέγει να στηρίζει πρωτοβουλίες που δημιουργούν ουσιαστικό θετικό αποτύπωμα για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσής της σε συνέργιες με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως η συνεργασία της με τον οργανισμό Under The Pole, η Peugeot Ελλάδας στηρίζει το Paros Beach Hoops, ενισχύοντας μια διοργάνωση που αναδεικνύει τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει ανθρώπους και να δημιουργεί ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου, η παραλία της Παροικιάς μεταμορφώνεται σε ένα εντυπωσιακό γήπεδο beach basketball, φιλοξενώντας ένα ξεχωριστό τριήμερο που συνδυάζει αθλητισμό, ψυχαγωγία και κοινωνική προσφορά. Το Paros Beach Hoops powered by FlexCar φέρνει το μπάσκετ στην άμμο, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, με τη συμμετοχή θρύλων του ελληνικού μπάσκετ, κορυφαίων προσωπικοτήτων από τον χώρο του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, μουσική από DJs, παράλληλες δράσεις και διαδραστικές εμπειρίες για όλη την οικογένεια, σε ένα αυθεντικό κυκλαδίτικο σκηνικό.

Περισσότερο όμως από ένα καλοκαιρινό αθλητικό φεστιβάλ, το Paros Beach Hoops αποτελεί μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό κοινωνικό σκοπό, φιλοδοξώντας να εξελιχθεί σε έναν θεσμό που θα αφήνει κάθε χρόνο ένα διαρκές αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.

Κάθε καλάθι, ένα βήμα πιο κοντά στην ελπίδα

Σημαντικό μέρος των εσόδων της διοργάνωσης θα διατεθεί για τη δημιουργία Μονάδας Αιμοκάθαρσης στο Κέντρο Υγείας Πάρου, μιας υποδομής ζωτικής σημασίας που θα βελτιώσει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων του νησιού, αλλά και θα καλύψει μια σημαντική ανάγκη για τους χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της αγωνιστικής δράσης και να γίνει μοχλός αλληλεγγύης, συνεργασίας και κοινωνικής προσφοράς, ενώνοντας επιχειρήσεις, αθλητές, φορείς και πολίτες γύρω από έναν κοινό σκοπό.

Η Peugeot δίπλα σε πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά

Η συμμετοχή της Peugeot στο Paros Beach Hoops αποτελεί μια συνειδητή επιλογή να στηρίξει μια δράση που δημιουργεί πραγματική αξία για την κοινωνία. Για τη μάρκα, η πρόοδος δεν αφορά μόνο την καινοτομία και τη βιώσιμη κινητικότητα, αλλά και την έμπρακτη συμβολή στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων και στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.

Μέσα από συνεργασίες με ουσιαστικό περιεχόμενο, η Peugeot επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα σε πρωτοβουλίες που προάγουν την αλληλεγγύη, ενθαρρύνουν τη συλλογική δράση και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο με διάρκεια.

«Στην Peugeot πιστεύουμε ότι η πραγματική αξία μιας συνεργασίας μετριέται από το αποτύπωμα που αφήνει στην κοινωνία. Για αυτό επιλέξαμε να στηρίξουμε το Paros Beach Hoops powered by FlexCar, μια πρωτοβουλία που αποδεικνύει πως ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει ανθρώπους και να δημιουργήσει ουσιαστική προσφορά. Όταν μια διοργάνωση μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μιας τόσο σημαντικής υποδομής για την υγεία, η στήριξή της αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια και ευχόμαστε το Paros Beach Hoops να εξελιχθεί σε έναν θεσμό με διαρκές κοινωνικό αποτύπωμα.»

Γιώργος Παππάς  – Εμπορικός Διευθυντής PEUGEOT Hellas

Γιατί, μερικές φορές, το σημαντικότερο καλάθι δεν καταγράφεται στο σκορ, αλλά στις ζωές που μπορεί να αλλάξει.

Περισσότερες πληροφορίες στο parosbeachhoops.gr.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 19:28
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