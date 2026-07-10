Τροχαίο με νεκρή 15χρονη στην Περιφερειακή Θεσσαλονίκης

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Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 15χρονη σημειώθηκε σήμερα (10/7) το μεσημέρι, περίπου στις 12 το μεσημέρι, στην Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης.

Η 15χρονη βρισκόταν στο δίκυκλο συνοδηγός του πατέρα της, όταν το όχημά τους συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου και κατέληξε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς ανατολικά, μεταξύ Νεάπολης και Επταπυργίου υπό συνθήκες που ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί.

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