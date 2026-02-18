ΕΡΤ: Εύκολες -προσβλητικές- τσαχπινιές από τη Σερέτη – Να γνωρίζει άραγε πού πέφτει η… Καισαριανή;  

Αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν στα σοσιαλ μιντια και έγιναν αντιληπτές, προκάλεσε η «ανάλαφρη» τσαχπινιά της Κατερίνας Σερέτη, δημοσιογράφου και ραδιοφωνικής παραγωγού στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το ERTNews Radio 105,8, στη καθιερωμένη σύνδεση της εκπομπής «Πρωινή παρέα» που πραγματοποιείται καθημερινά με την εκπομπή «Συνδέσεις» του ειδησεογραφικού καναλιού ΕΡΤNews.

Η κουβέντα πήγε και στον Εθνικό Τελικό «Sing for Greece» για τη Eurovision, για την οποία και οι τέσσερις παρουσιαστές υπερθεμάτισαν ότι όλη η διαδικασία ήταν υπερτέλεια. «Είναι μια ολόκληρη εμπειρία», είπε η Κατερίνα Δούκα. Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος έκανε μια κάποια αποδόμηση λέγοντας ότι όταν του προτείνουν να πάει σε φιλικό σπίτι για «φαγητό και Eurovision», αμέσως- λόγω φαγητού- λέει «ναι» περιγράφοντας- καθώς δεν είναι φανατικός- ότι του είναι ευχάριστο να τρώει και από κάπου στο βάθος να ακούγεται μουσική. «Ακριβώς. Είναι τόσο όσο. Γιατί είναι κάποιοι που το ιδεολογικοποιούν Σιγά μην περιμένουμε τον Ρούμπιο να μας κρίνει τον διαγωνισμό της Eurovision», μπήκε στην κουβέντα ο ραδιοφωνικός συνάδελφος τους Διονύσης Χατζημιχάλης. «Δεν είναι για βαρυσήμαντες αναλύσεις», πρόσθεσε η Κατερίνα Δούκα.

Κι εκεί ακριβώς η Κατερίνα Σερέτη πέταξε το τσιτάτο «Εντάξει, ας αναλύσουν τις φωτογραφίες της Καισαριανής που τώρα έχουν βαλθεί να κάνουν πολιτικό ζήτημα».

Προφανώς ορισμένοι στην ΕΡΤ αντιλαμβάνονται την Eurovision σαν πανηγυράκι, σαν χαβαλέ, εν αντιθέσει με τον ίδιο τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό που τον αντιμετωπίζει ως εθνική υπόθεση. Πόσω μάλλον όταν πιο απροκάλυπτα από ποτέ τα τελευταία χρόνια, η Eurovision είναι ορισμός της soft policy. Πόσω μάλλον όταν το προηγούμενο διάστημα η EBU αντιμετώπισε έντονη κρίση με τη θύελλα αντιδράσεων για τη συμμετοχή του Ισραήλ και έκανε χώρες να αποσύρουν τις συμμετοχές τους.

Το τσιτάτο όμως της Σερέτη για τα πρόσφατα ντοκουμέντα, που ήρθαν προσφάτως στη δημοσιότητα, από την εκτέλεση των 200 από τους ναζί στην Καισαριανή, και με απαξιωτικό τόνο δεν χωρούσε στην συζήτηση. Ενείχε μια διχαστική διάσταση και εκφράστηκε απερίσκεπτα για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα. Ιδίως όταν η Μνήμη είναι ακόμη νωπή. Και επειδή αυτό το κομμάτι της Ιστορίας είναι «κοντά».

Το γεγονός ότι εκφράστηκε από δημόσιο βήμα και ειδικότερα της ΕΡΤ εγείρει θέμα. Η δύναμη του Μέσου, η διεισδυτικότητα στην κοινωνία και η επιδραστικότητα που έχει απαιτούν συναίσθηση και ψύχραιμο χειρισμό του λόγου από δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες. Ενδεχομένως οι Σερέτη και Χατζημιχάλης θα πιστεύουν ότι δεν εκθέτουν εαυτούς, με τα λεγόμενα τους, με προσωπικές απόψεις. Ίσως όμως εκθέτουν το Μέσο, την ΕΡΤ στην προκειμένη περίπτωση.

Διαβάστε επίσης:

Ξέσπασε ο Παναγιώτης Στάθης: «Κάποιες μειοψηφίες έπιασαν στο στόμα τους τη μάνα μου» (Video)

Ο Άντερσον Κούπερ αποχωρεί από το CBS και την εκπομπή “60 Minutes”

Αθροίζει πρωτιές στην τηλεθέαση η σειρά «Να μ’ αγαπάς» (16/2)