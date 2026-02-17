search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026
17.02.2026

Αθροίζει πρωτιές στην τηλεθέαση η σειρά «Να μ’ αγαπάς» (16/2)

17.02.2026 17:49
Πρώτη επιλογή των τηλεθεατών και τη Δευτέρα ήταν το «Να μ’ αγαπάς». Αλλά και η πρώτη τετράδα των διακεκριμένων θέσεων τηλεθέασης, σύμφωνα με τη Nielsen ήταν ίδια με εκείνη της προπερασμένης Δευτέρας.

Στη μέση του Top 10 της χθεσινής ημέρας πλασαρίστηκε ο «Τροχός της τύχης» και έκτη επιλογή των τηλεθεατών ήταν η «Γη της ελιάς».

Μόλις ένα δελτίο ειδήσεων -το βραδινό του Mega– εκπροσώπησε χθες την τυπολογία του στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο, στο οποίο κυριάρχησαν οι βραδινές σειρές ελληνικής μυθοπλασίας των σταθμών.

