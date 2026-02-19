search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 13:06
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.02.2026 12:57

Alpha: Φως στο μυστήριο για τον ρόλο του Καπουτζίδη στο «Σόι σου»

19.02.2026 12:57
kapoutzidis

Είχαν προκαλέσει αίσθηση τα βιντεάκια που διακινήθηκαν στο τέλος Ιανουαρίου για τον ηθοποιό- δημιουργό που πρόκειται να κάνει έκτακτη εμφάνιση σε ένα από τα προσεχή επεισόδια της σειράς «Το Σόι Σου».

Η ταυτότητα του δεν θα μπορούσε να μείνει κρυφή. Οι συντελεστές της σειράς με ελλειπτικό χιούμορ «περιέγραφαν», τότε, τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Με έναν απρόσμενο τρόπο ο χαρακτήρας του Καπουτζίδη θα προκαλέσει αναστάτωση σχεδόν σε όλο το «Σόι Σου». Η Βάσω Λασκαράκη σε ένα από εκείνα τα κλιπάκι στο instragam είχε «πετάξει» μια φράση-κλειδί.

Ο Καπουτζίδης εμφανίζεται στην σειρά ως επιχειρηματίας διευθετήσεων για το επέκεινα, ονόματι Αδαμάντιος,  και σύντομα έρχεται αντιμέτωπος με τον Μενέλαο Τριανταφύλλου διότι κάνει… επαφές με τους ασθενείς του, πράγμα που τον κάνει έξαλλο.

Πιο απλά ο Καπουτζίδης υποδύεται έναν τύπο που έχει γραφείο Τελετών, πάει στην κλινική του Μενέλαου (Παύλος Ορκόπουλος) και αρχίζει να μοιράζει κάρτες στους ασθενείς του.

Η κατάσταση αναστατώνει τον γιατρό και ιδιοκτήτη της κλινικής, και η Αλεξάνδρα (Μίρκα Παπακωνσταντίνου) βλέποντας τον άνδρα της σε απελπισία παίρνει την κατάσταση στα χέρια της. Προσκαλεί για φαγητό στο σπίτι τον… νεκροθάφτη για να τα πουν ήρεμα και ωραία μπας και τα βρουν και ηρεμήσει ο Μενέλαος. Η κατάσταση όμως δεν θα εξελιχθεί όπως υπολογίζει η Αλεξάνδρα την ώρα του φαγητού.

Διαβάστε επίσης:

Μετά από 60 χρόνια κλείνει η ελληνική υπηρεσία της DW: Ανακοινώθηκαν περικοπές 21 εκατ. ευρώ

Κορυφαίο σε τηλεθέαση για μια ακόμη ημέρα (17/2) το prime time του Alpha

Κορυφαία τηλεθέαση ο Alpha και την Τρίτη (17/2)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μαύρη τρύπα» στα Πόθεν Έσχες του Μύρωνα Χιλετζάκη και της συζύγου του – Απέκρυψαν 10,5 εκατ. ευρώ

kunal-nayyar_1902_1920-1080_new
LIFESTYLE

Kunal Nayyar: Ο Raj του «The Big Bang Theory» πληρώνει ιατρικούς λογαριασμούς οικογενειών στο GoFundMe (photos/video)

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρας καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του

kapoutzidis
MEDIA

Alpha: Φως στο μυστήριο για τον ρόλο του Καπουτζίδη στο «Σόι σου»

PASOK_ANDROULAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει πρωτιά έστω με μία ψήφο διαφορά, στόχος η πολιτική αλλαγή στη χώρα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

Kouretas
ΕΛΛΑΔΑ

Κουρέτας για Βιολάντα: «Στα χαρτιά ήταν εντάξει» - Τι είπε για ελέγχους, επιδοτήσεις και το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 13:06
opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μαύρη τρύπα» στα Πόθεν Έσχες του Μύρωνα Χιλετζάκη και της συζύγου του – Απέκρυψαν 10,5 εκατ. ευρώ

kunal-nayyar_1902_1920-1080_new
LIFESTYLE

Kunal Nayyar: Ο Raj του «The Big Bang Theory» πληρώνει ιατρικούς λογαριασμούς οικογενειών στο GoFundMe (photos/video)

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρας καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του

1 / 3