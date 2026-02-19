Alpha: Φως στο μυστήριο για τον ρόλο του Καπουτζίδη στο «Σόι σου»

Είχαν προκαλέσει αίσθηση τα βιντεάκια που διακινήθηκαν στο τέλος Ιανουαρίου για τον ηθοποιό- δημιουργό που πρόκειται να κάνει έκτακτη εμφάνιση σε ένα από τα προσεχή επεισόδια της σειράς «Το Σόι Σου».

Η ταυτότητα του δεν θα μπορούσε να μείνει κρυφή. Οι συντελεστές της σειράς με ελλειπτικό χιούμορ «περιέγραφαν», τότε, τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Με έναν απρόσμενο τρόπο ο χαρακτήρας του Καπουτζίδη θα προκαλέσει αναστάτωση σχεδόν σε όλο το «Σόι Σου». Η Βάσω Λασκαράκη σε ένα από εκείνα τα κλιπάκι στο instragam είχε «πετάξει» μια φράση-κλειδί.

Ο Καπουτζίδης εμφανίζεται στην σειρά ως επιχειρηματίας διευθετήσεων για το επέκεινα, ονόματι Αδαμάντιος, και σύντομα έρχεται αντιμέτωπος με τον Μενέλαο Τριανταφύλλου διότι κάνει… επαφές με τους ασθενείς του, πράγμα που τον κάνει έξαλλο.

Πιο απλά ο Καπουτζίδης υποδύεται έναν τύπο που έχει γραφείο Τελετών, πάει στην κλινική του Μενέλαου (Παύλος Ορκόπουλος) και αρχίζει να μοιράζει κάρτες στους ασθενείς του.

Η κατάσταση αναστατώνει τον γιατρό και ιδιοκτήτη της κλινικής, και η Αλεξάνδρα (Μίρκα Παπακωνσταντίνου) βλέποντας τον άνδρα της σε απελπισία παίρνει την κατάσταση στα χέρια της. Προσκαλεί για φαγητό στο σπίτι τον… νεκροθάφτη για να τα πουν ήρεμα και ωραία μπας και τα βρουν και ηρεμήσει ο Μενέλαος. Η κατάσταση όμως δεν θα εξελιχθεί όπως υπολογίζει η Αλεξάνδρα την ώρα του φαγητού.

