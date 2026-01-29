Alpha: «Το σόι σου» θα έχει και «Παρα 5» – Σύγκλιση δυνάμεων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μυστήριο απλώνουν, προκαλώντας ταυτόχρονα αδημονία, οι συντελεστές της σειράς «Το σόι σου» για τον πολυσχιδή συνάδελφό τους που θα εμφανιστεί οσονούπω σε επεισόδιο της σειράς και θα κάνει άνω-κάτω τους Χαμπέους και τους Τριανταφύλλου.
Στο κλιπακι που μόλις παρακολουθήσατε Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας και Ιωάννα Ασημακοπούλου σχεδόν τον περιέγραψαν με στοιχεία- κλειδιά για εκείνον πολύ χαρακτηριστικά.
Καλά το βάζει ο νού σας λοιπόν. Ο Γιώργος Καπουτζίδης θα συμμετάσχει σε επεισόδιο της σειράς με σκοπό να «θάψει» το «Σόι σου», όπως λέει η Λάσκαράκη.
Τα αποκαλυπτήρια έγιναν με άλλο χιουμοριστικό στιγμιότυπο με δόση αυτοσαρκασμού μεταξύ Μίρκας Παπακωνσταντίνου και Μελέτη Ηλία
Διαβάστε επίσης
«Δίπλωσε» τις πρωτιές τηλεθέασης το «Να μ’ αγαπάς» την Τρίτη (27/1)
ΣΚΑΪ: Ρύζια, κουφέτα και δεξιώσεις στο αποψινό «Τότε και Τώρα», με πεθερά «κάτσε καλά»
Eurovision 2026: Στην τρίτη θέση των προγνωστικών η Ελλάδα – Ποιο τραγούδι είναι φαβορί για τον εθνικό τελικό
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.