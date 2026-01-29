Alpha: «Το σόι σου» θα έχει και «Παρα 5» – Σύγκλιση δυνάμεων

Μυστήριο απλώνουν, προκαλώντας ταυτόχρονα αδημονία, οι συντελεστές της σειράς «Το σόι σου» για τον πολυσχιδή συνάδελφό τους που θα εμφανιστεί οσονούπω σε επεισόδιο της σειράς και θα κάνει άνω-κάτω τους Χαμπέους και τους Τριανταφύλλου.

Στο κλιπακι που μόλις παρακολουθήσατε Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας και Ιωάννα Ασημακοπούλου σχεδόν τον περιέγραψαν με στοιχεία- κλειδιά για εκείνον πολύ χαρακτηριστικά.

Καλά το βάζει ο νού σας λοιπόν. Ο Γιώργος Καπουτζίδης θα συμμετάσχει σε επεισόδιο της σειράς με σκοπό να «θάψει» το «Σόι σου», όπως λέει η Λάσκαράκη.

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν με άλλο χιουμοριστικό στιγμιότυπο με δόση αυτοσαρκασμού μεταξύ Μίρκας Παπακωνσταντίνου και Μελέτη Ηλία

