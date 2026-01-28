ΣΚΑΪ: Ρύζια, κουφέτα και δεξιώσεις στο αποψινό «Τότε και Τώρα», με πεθερά «κάτσε καλά»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Παντρολογήματα απόψε στον ΣΚΑΪ στη διάρκεια της εκπομπής «Τότε και Τώρα». Δύο δεξιώσεις έπειτα από το κεντρικό δελτίο. Ο Τάκης παντρεύεται τη Σούλα και ο Σπύρος τη Βαλέρια. Δύο γάμοι, δύο εποχές, η ίδια τρέλα. Την ίδια ώρα (21.00).
Από το τσίπουρο και το αρνί… στο finger food και το hashtag.
Ο Τάκης και η Σούλα παντρεύονται «όπως παλιά»: Λεφτά στο χέρι, συγγενείς παντού, γλέντι μέχρι τελικής πτώσης. Προίκα, πεθερικά, κλαρίνα και σχόλια χωρίς φίλτρο.
Ο Σπύρος και η Βαλέρια λένε «I do» με seating chart, drone, air fryer και budget anxiety. Likes, stories, παιδο-απαγόρευση και meal prep.
Όλα αλλάζουν και όλα ίδια μένουν.
Στο αποψινό επεισόδιο η γαμήλια τριάδα σχηματίζεται από τους Αλέξανδρο Τσουβέλα, Έλενα Χαραλαμπούδη και τη Μαίρη Σταυρακέλλη.
