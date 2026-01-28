ΣΚΑΪ: Ρύζια, κουφέτα και δεξιώσεις στο αποψινό «Τότε και Τώρα», με πεθερά «κάτσε καλά»

Παντρολογήματα απόψε στον ΣΚΑΪ στη διάρκεια της εκπομπής «Τότε και Τώρα». Δύο δεξιώσεις έπειτα από το κεντρικό δελτίο. Ο Τάκης παντρεύεται τη Σούλα και ο Σπύρος τη Βαλέρια. Δύο γάμοι, δύο εποχές, η ίδια τρέλα. Την ίδια ώρα (21.00).

Από το τσίπουρο και το αρνί… στο finger food και το hashtag.

Ο Τάκης και η Σούλα παντρεύονται «όπως παλιά»: Λεφτά στο χέρι, συγγενείς παντού, γλέντι μέχρι τελικής πτώσης. Προίκα, πεθερικά, κλαρίνα και σχόλια χωρίς φίλτρο.

Ο Σπύρος και η Βαλέρια λένε «I do» με seating chart, drone, air fryer και budget anxiety. Likes, stories, παιδο-απαγόρευση και meal prep.

Όλα αλλάζουν και όλα ίδια μένουν.

Στο αποψινό επεισόδιο η γαμήλια τριάδα σχηματίζεται από τους Αλέξανδρο Τσουβέλα, Έλενα Χαραλαμπούδη και τη Μαίρη Σταυρακέλλη.

