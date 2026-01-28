Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Διαίρει και βασίλευε» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις αντιθέσεις μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ποντάρει η κυβέρνηση, αλλά και για το ποιες κόντρες προσπαθεί να οξύνει για να διατηρήσει την τρέχουσα δημοσκοπική ανάκαμψη, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Ανακάμπτοντας στην… καμπούρα των άλλων – Πώς η Ν.Δ. μοιάζει να ζωντανεύει στις δημοσκοπήσεις και η αντιπολίτευση να ασθμαίνει – Οι αδυναμίες των αντιπάλων της, επιτρέπουν στην κυβέρνηση να… επανεκκινήσει – Ποια στρατηγική έχει ήδη επιλεγεί για το «κόμμα Καρυστιανού»
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ: Αδύναμα διλήμματα – Προβληματισμός στην κυβέρνηση για τη δύσκολη επόμενη μέρα των εκλογών – Πώς θα λειτουργήσει η νέα τριεδρική Περιφέρεια Αποδήμων
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: «Εμπλοκή» στις διεργασίες συνεργασιών – Παρατείνεται το αδιέξοδο εν αναμονή των κινήσεων Τσίπρα – Στις 7 Φεβρουαρίου η «Ιθάκη» στα Γιάννενα – Ο συμβιβασμός με «ημερομηνία λήξης» στη Νέα Αριστερά και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ
ΠΑΣΟΚ: Το κρίσιμο συνέδριο και η δύσκολη διεύρυνση – Δεν θα υπάρξουν τακτικές face control για όσους θέλουν να συμπορευτούν με το ΠΑΣΟΚ – Σύνθετη διαδικασία οι δίαυλοι με τα κόμματα της Κεντροαριστεράς
ΚΚΕ: Ξεκινούν οι εργασίες του 22ου συνεδρίου με το Κόμμα στο επίκεντρο – «Η οργανωτική, ιδεολογική και πολιτική αυτοτέλεια ισχύει σε όλες τις συνθήκες και σε κάθε περίπτωση»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Το οικονομικό «ποδαρικό» του 2026 – Η Ελλάδα ανάμεσα στα ρεκόρ εσόδων και τη μέγγενη της ακρίβειας – Η «πύρινη» διαδρομή του ραφιού: γάλα, τρόφιμα και καθημερινότητα – Το βασανιστικό ηθικό και πολιτικό δίλημμα της κυβέρνησης
ΑΚΙΝΗΤΑ: Σε σταυροδρόμι η αγορά – Το πλεόνασμα προσφοράς και το «φαινόμενο του Ελληνικού» – Ανατροπή του ισοζυγίου μεταξύ αγοραστών και πωλητών
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: Το ειρηνικό «τραπέζι» του Τραμπ – Η Αθήνα δεν κάθισε, οι άσπονδοι γείτονες περιμένουν το μενού – Η Άγκυρα μπορεί να εμφανίζεται ως απαραίτητος εταίρος σε κρίσεις
ΗΠΑ: Μια χώρα των άκρων… – Πώς λειτουργεί η δεύτερη θητεία του Τραμπ στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική – Επενδύει στη σύγκρουση για να επιβεβαιώσει την εξουσία του – Διεκδικεί εδάφη και πόρους ανεξάρτητα από τη βούληση των λαών
ΣΥΡΙΑ: Γεωπολιτική απομόνωση των Κούρδων της Συρίας – Εύθραυστη εκεχειρία Δαμασκού – Κούρδων και στρατηγικές εσωτερικές ανακατατάξεις – Οι ΗΠΑ επιλέγουν τη διατήρηση της σταθερότητας με την Τουρκία
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης το Ιράν – Η Τεχεράνη αντιμετωπίζει πολυεπίπεδη κρίση υπό την πίεση διαδηλωτών, ΗΠΑ και ΙΑΕΑ – Ενδεχόμενη επανεκκίνηση δραστηριοτήτων για κατασκευή πυρηνικών όπλων – Δεν διαφαίνεται η ύπαρξη αντιπολίτευσης ικανής να αναλάβει την εξουσία
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Πρόκληση για τον πλανήτη η τακτική των ΗΠΑ – Ο Πρόεδρος Τραμπ επεμβαίνει στο κενό που δημιουργείται από τη διεθνή ατολμία – Οι ελληνικές επιλογές συμπληρώνουν διεθνείς δράσεις συγκλίσεων – Η Άγκυρα πιέζεται από πλήθος δυνάμεων και παραγόντων
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Ο χώρος της οικολογικής ευαισθησίας – Ποιες κατηγορίες ανθρώπων μπορούν να συμπράξουν στην κοινωνική αλλαγή; – Η ελληνική κοινωνία χρειάζεται εργαζόμενους με ζωογόνο νεωτερισμό
ΙΣΤΟΡΙΑ: Ισλαμική Αποικιοκρατία, Πολιτική και Διοίκηση: Οι διαδοχικές δυναστείες και η κρίση του «χαμένου κέντρου»
