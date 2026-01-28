«Daredevil: Born Again»: Κυκλοφόρησε το trailer για τη δεύτερη σεζόν με την επιστροφή της Jessica Jones (videos)

Η Marvel Television έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer για τη δεύτερη σεζόν της σειράς «Daredevil: Born Again».

Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Lithonia» του Ντόναλντ Γκλόβερ, το trailer επαναφέρει πολλούς από τους κεντρικούς χαρακτήρες της πρώτης σεζόν, με πρωταγωνιστές τον Τσάρλι Κοξ (Charlie Cox) ως Matt Murdock/Daredevil και τον Βίνσεντ Ντ’Ονόφριο (Vincent D’Onofrio) ως Wilson Fisk.

Σύμφωνα με τη νέα σύνοψη, στη δεύτερη σεζόν -η οποία αποτελείται από οκτώ επεισόδια- «ο δήμαρχος Wilson Fisk καταστέλλει τη Νέα Υόρκη, κυνηγώντας τον υπ’ αριθμόν ένα δημόσιο εχθρό, τον αυτόκλητο δικαστή του Hell’s Kitchen γνωστό ως Daredevil. Όμως, πίσω από τη μάσκα με τα κέρατα, ο Matt Murdock θα προσπαθήσει να αντεπιτεθεί μέσα από τις σκιές για να γκρεμίσει τη διεφθαρμένη αυτοκρατορία του Kingpin και να ανακτήσει το σπίτι του. Αντίσταση. Επανάσταση. Ανασυγκρότηση».

Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Ντέμπορα Αν Γουόλ (Deborah Ann Woll) στο ρόλο της Karen Page, η Αγιελέτ Ζουρέρ (Ayelet Zurer) ως Vanessa Fisk, ο Γουίλσον Μπέθελ (Wilson Bethel) ως Benjamin Poindexter/Bullseye και η Μαργκαρίτα Λeβιέβα (Margarita Levieva) ως Heather Glenn.

Η σεζόν αποτελεί τη μεγάλη επιστροφή της Κρίστεν Ρίτερ (Krysten Ritter) στον ρόλο της Jessica Jones, ενώ ο σταρ του «Scream» Μάθιου Λίλαρντ (Matthew Lillard) εισέρχεται στο MCU ως ο μυστηριώδης Mr. Charles.

Δημιουργοί της σειράς είναι οι Ματ Κόρμαν (Matt Corman), Κρις Ορντ (Chris Ord) και Ντάριο Σκαρνταπάνε (Dario Scardapane) ο οποίος εκτελεί και χρέη showrunner.

Η σειρά έχει ήδη ανανεωθεί για τρίτο κύκλο. Σύμφωνα με το Deadline, η δεύτερη σεζόν αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Disney+ στις 24 Μαρτίου.

Διαβάστε επίσης:

MEGA: Στη σέντρα το πιο αυθεντικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα – Έρχεται το «Βίλαντζ Λιμπερταδόρες»

Θύελλα αντιδράσεων στα social media: TikTok και Meta κατηγορούνται ότι «θάβουν» αναρτήσεις για την ICE

Επιτροπή Προστασία Δημοσιογράφων: Το Ισραήλ εμποδίζει την πρόσβαση στη Γάζα και συνεχίζει να σκοτώνει δημοσιογράφους