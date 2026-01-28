Επιτροπή Προστασία Δημοσιογράφων: Το Ισραήλ εμποδίζει την πρόσβαση στη Γάζα και συνεχίζει να σκοτώνει δημοσιογράφους

Τη Δευτέρα (26/1) το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ εξέτασε προσφυγές αμφισβήτησης για την απαγόρευση εισόδου ξένων δημοσιογράφων στη Γάζα.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει εντείνει τους περιορισμούς σε ξένα ΜΜΕ που λειτουργούν μέσα στο κράτος του. Συγκεκριμένα η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε παράταση 90 ημερών στην απαγόρευση του Al Jazeera και του Al Mayadeen βασισμένη σε νόμο του 2024 με τον οποίο επιτρέπεται στον υπουργό Επικοινωνιών και στον πρωθυπουργό να κλείνουν γραφεία ΜΜΕ, να μπλοκάρουν ιστοσελίδες, να κατάσχουν εξοπλισμό ή να κλείνουν ξένα ραδιοτηλεοπτικά Μέσα που θεωρούνται «απειλή για την ασφάλεια», αναφέρει σε αναφορά της η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ) επισημαίνοντας δε ότι τον Δεκέμβριο του 2025 η Κνεσέτ παρέτεινε τον λεγόμενο «Νόμο Al Jazeera» για ακόμη δύο χρόνια.

Η πρόσφατη απόφαση, την οποία προώθησε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, εδραιώνει εξουσίες που μπορούν «να φιμώσουν την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και να εκφοβίσουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης, διευρύνοντας την εξουσία της ισραηλινής αστυνομίας να επιβάλλει απαγορεύσεις στα μέσα ενημέρωσης, λογοκρισία και επιτήρηση», σημειώνει η CPJ.

Η παράταση ήρθε την ίδια ημέρα κατά την οποία που το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ πραγματοποίησε ακρόαση σχετικά με την προσφυγή της Ένωσης Ξένου Τύπου κατά της απαγόρευσης εισόδου ξένων δημοσιογράφων στη Γάζα. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο κυβερνητικός δικηγόρος υποστήριξε ότι η άδεια εισόδου δημοσιογράφων στη Γάζα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν στρατεύματα του Ισραηλινού Στρατού, αποτελεί κίνδυνο για τους στρατιώτες που επιχειρούν στη Λωρίδα.

Εν τω μεταξύ ελάχιστα 24ωρα προηγουμένως τρείς εργαζόμενοι σε ΜΜΕ προστέθηκαν στη μακρά λίστα ανθρώπων του Τύπου πού έπεσαν νεκροί από ισραηλινά πυρά.

Νεκροί από τα πυρά drone του ισραηλινού στρατού έπεσαν ο φωτογράφος- εικονολήπτης Αμπέτ Σαάτ, μόνιμος συνεργάτης του AFP (Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων) και του CBS News, ο Μοχαμάντ Κεστα, εκπρόσωπος της Αιγυπτιακής Επιτροπής που μετέδιδε ειδήσεις στους πολυάριθμούς ακολούθους του στο Telegram και ο επίσης φωτογράφος- χειριστής drone Ανας Γκναίμ, ο οποίος εργαζόταν για την SmartMedia και κάλυπτε τις δράσεις της Αιγυπτιακής Επιτροπής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ειδησεογραφικών πρακτορείων, οι τρεις σκοτώθηκαν ενώ βρίσκονταν σε αποστολή για την Αιγυπτιακή Επιτροπή, η οποία επιβλέπει το ανθρωπιστικό έργο της Αιγύπτου στα παλαιστινιακά εδάφη, και επέβαιναν σε τζιπ που έφερε το λογότυπο-σήμα της οργάνωσης καθώς κατευθύνονταν σε καταυλισμούς με σκηνές που εγκατέστησε η Αίγυπτος.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι στόχευσε το όχημα με τον ισχυρισμό ότι οι επιβαίνοντες ήταν ύποπτοι για χειρισμό ενός drone που ανήκε στην Χαμάς.

«Το Ισραήλ, το οποίο διαθέτει προηγμένη τεχνολογία ικανή να αναγνωρίζει τους στόχους του, έχει την υποχρέωση, βάσει του διεθνούς δικαίου, να προστατεύει τους δημοσιογράφους», ήταν η δήλωση- ευθεία βολή στους ισραηλινούς ισχυρισμούς- την περιφερειακής διευθύντριας της Επιτροπής, Σάρα Καντά.

Η CPJ καταδίκασε την επίθεση του Ισραήλ – σε ένα ευκρινώς σηματοδοτημένο πολιτικό όχημα όπως επισημαίνει- καλεί την κυβέρνηση της χώρας να άρει κάθε απαγόρευση ή περιορισμό σε ξένους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς που λειτουργούν είτε στο Ισραήλ είτε στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Καλεί επίσης τη Διεθνή Κοινότητα να διασφαλίσει ότι το Ισραήλ θα τηρεί το Διεθνές Δίκαιο για την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και να εγγυάται ότι όλοι οι δημοσιογράφοι — ξένοι και ντόπιοι — θα μπορούν να ασκούν το επάγγελμά τους με ασφάλεια και ανεξαρτησία, χωρίς φόβο αντιποίνων.

Η παρατεταμένη απαγόρευση στη Γάζα αναγκάζει τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους να επωμίζονται το βάρος της ρεπορτάζ στην πρώτη γραμμή υπό ακραίες συνθήκες, αφήνοντάς τους εκτεθειμένους σε βία, κράτηση, πείνα και θάνατο, σύμφωνα με την CPJ. Περισσότεροι από 250 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα Μέσα Ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο περιορισμός, από την ισραηλινή κυβέρνηση, στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης εντός του Ισραήλ και η απαγόρευση πρόσβασης στη Γάζα, «περιορίζει τη διαφάνεια, εμποδίζει τον έλεγχο των ενεργειών της και υπονομεύει το δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση. Οι ενέργειες του Ισραήλ ενέχουν το σοβαρό ενδεχόμενο να δημιουργήσουν ένα επικίνδυνο προηγούμενο για την ελευθερία του Τύπου σε ζώνες συγκρούσεων παγκοσμίως».

