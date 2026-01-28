MEGA: Στη σέντρα το πιο αυθεντικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα – Έρχεται το «Βίλαντζ Λιμπερταδόρες»

Το MEGA είναι έτοιμο για να μεταδώσει το πιο αυθεντικό και συναρπαστικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα που έχει καλυφθεί τηλεοπτικά. Καλό το Champions League αλλά σαν την- αδιαμεσολάβητη- αυθεντική ομορφιά του «Βιλατζ Λιμπερταδόρες» δεν υπάρχει.

Η σειρά ντοκιμαντέρ «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» που αναδεικνύει την αγνή αγάπη για το ποδόσφαιρο, μέσα από λεπτομερή καταγραφή αναμετρήσεων του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος της περιφέρειας, και λειτουργεί σαν παλμογράφος της ζωής στις μικρές οικιστικικές κοινότητες- κουκκίδες στο χάρτη, μετράει μέρες για το εναρκτήριο σφύριγμα.

Πρόκειται για διεισδυτική- ανθρωποκεντρική ματιά σε ποδοσφαιρικές ομάδες χωριών, στα πιο απίθανα σημεία της ελληνικής επικράτειας. Ταυτόχρονα με την ανάδειξη της αγάπης για τη μπάλα, της προσμονής για το ματς της Κυριακής, ακτινοσκοπείται κάθε φορά ο ευρύτερος «οργανισμός» του εκάστοτε αθλητικού/ποδοσφαιρικού συλλόγου. Το χωριό της ομάδας. Η τοπική κοινωνία που ζει για αυτό και το περιμένει πως και πως. Κάθε αγώνας είναι γιορτή και κάθε γκολ γράφει ιστορία.

Η πρεμιέρα της σειράς έχει προσδιοριστεί για την Πέμπτη 12/2 στις 23.40.

Για όποιον δεν αντέχει το ξενύχτι οι αναμετρήσεις του «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» θα αναμεταδίδονται– το πιθανότερο- κάθε Σάββατο νωρίς το απόγευμα, σύμφωνα με τους μέχρι τώρα σχεδιασμούς τους σταθμού.

Τα ντοκιμαντερ- μικρά διαμάντια του «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» αποτελούν προϊόν φιλότιμης προσπάθειας κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες των Θανάση Νικολάου, Κώστα Αμοιρίδη,, Σταύρου Γεωργακόπουλου, Αλεξάνδρας Καραµπουρνιώτη, Γιάννη Σαρόγλου, Ζώη Αντωνή, Γιάννη Εµµανουηλίδη, Δηµήτρη Παπαναστασίου, Κωνσταντίνο Κώττα, Παύλο Γκέροβ, Τάσο Καραδέδο, Παύλο Παπαδόπουλο, Χρήστο Πράντζαλο, Αλέξανδρο Σαουλίδη, Γκρεγκ Δούκα, Θανάση Γεωργίου σε απολαυστική αφηγηματική περιγραφή Στέφανου Τσιτσόπουλου.

