ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 14:21
28.01.2026 11:43

Θύελλα αντιδράσεων στα social media: TikTok και Meta κατηγορούνται ότι «θάβουν» αναρτήσεις για την ICE

28.01.2026 11:43
Mineapolis-ice

Καταγγελίες για λογοκρισία πληθαίνουν τις τελευταίες ημέρες στις ΗΠΑ, με το TikTok να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς χρήστες αναφέρουν ότι δεν μπορούν να εντοπίσουν ή να ανεβάσουν βίντεο σχετικά με τις επιχειρήσεις της ICE και τις εφόδους σε διάφορες πολιτείες.

Η ένταση γύρω από το θέμα έχει αυξηθεί, καθώς πολίτες χρησιμοποιούν τα social media για να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις «δραστηριότητες» της ICE και τις δολοφονίες δύο πολιτών στη Μινεσότα, που προκάλεσαν παγκόσμιο σάλο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ανακοίνωσε ότι ξεκινά έρευνα για το αν το TikTok παραβιάζει τη νομοθεσία της πολιτείας «λογοκρίνοντας περιεχόμενο που ασκεί κριτική στον Τραμπ».

Την ίδια στιγμή, αρκετοί χρήστες στο TikTok ανέφεραν ότι το Σαββατοκύριακο δεν μπορούσαν να ανεβάσουν βίντεο για την ICE.

Από την πλευρά του το TikTok υποστήριξε ότι τα προβλήματα οφείλονταν σε «μεγάλο ζήτημα υποδομών» που προκλήθηκε από διακοπή ρεύματος σε data center. Όπως ανέφερε, οι χρήστες ενδέχεται να αντιμετώπισαν σφάλματα, καθυστερήσεις ή αποτυχία στην ανάρτηση περιεχομένου, ενώ τόνισε ότι η αποκατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη, αν και παραμένουν τεχνικά ζητήματα.

Εκπρόσωπος του TikTok δήλωσε επίσης ότι βίντεο που σχετίζονται με τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι στη Μινεσότα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα και ήταν προσβάσιμα από το Σάββατο.

Το θέμα έχει λάβει και πολιτικές διαστάσεις. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι ανέφερε σε ανάρτησή του ότι, ανάμεσα στις «απειλές για τη δημοκρατία», η φερόμενη λογοκρισία στο TikTok βρίσκεται «στην κορυφή της λίστας».

Τι γίνεται με τη Meta

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Wired, η Meta (Facebook, Instagram, Threads) φέρεται να ξεκίνησε να μπλοκάρει χρήστες που προσπαθούν να κοινοποιήσουν συνδέσμους προς το “ICE List”, έναν ιστότοπο που έχει συγκεντρώσει λίστα ατόμων τα οποία, όπως ισχυρίζεται, εργάζονται στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Ο δημιουργός του ICE List, Dominick Skinner, δήλωσε στο Wired ότι εθελοντές με τους οποίους συνεργάζεται σε όλη τη χώρα ανέφεραν πρώτοι τα προβλήματα τη Δευτέρα το βράδυ, ενώ την Τρίτη το πρωί το Wired επιβεβαίωσε πως η ανάρτηση links προς το συγκεκριμένο site ήταν μπλοκαρισμένη σε Instagram, Facebook και Threads, αλλά οι σύνδεσμοι μπορούσαν ακόμη να σταλούν μέσω WhatsApp.

Από την πλευρά της, η Meta παρέπεμψε σε σχετικό σημείο της πολιτικής απορρήτου της, σύμφωνα με το οποίο αφαιρεί περιεχόμενο που περιλαμβάνει ή ζητά προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία ταυτότητας ή διευθύνσεις — συμπεριλαμβανομένων και πληροφοριών για προσωπικό ασφαλείας ή κρατικούς υπαλλήλους.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι χρήστες στα social media έχουν δημιουργήσει και σχετικό hashtag, το #TikTokCensorship, εκφράζοντας την ανησυχία ότι περιορίζεται περιεχόμενο που αφορά δύο ζητήματα που προκαλούν έντονες αντιδράσεις στην αμερικανική κοινή γνώμη.

