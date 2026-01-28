Eurovision 2026: Στην τρίτη θέση των προγνωστικών η Ελλάδα – Ποιο τραγούδι είναι φαβορί για τον εθνικό τελικό

Στην τρίτη θέση των προγνωστικών ανέβηκε η Ελλάδα στα στοιχήματα για την Eurovision 2026, με τη χώρα μας να σημειώνει τις τελευταίες ώρες ανοδική πορεία.

Στην πρώτη θέση, τα στοιχήματα τοποθετούν το Ισραήλ με εκπρόσωπο τον Νόαμ Μπετάν, παρά το γεγονός ότι το τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί δεν έχει κυκλοφορήσει, μέχρι στιγμής.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Φινλανδία, η οποία θα αναδείξει τον εκπρόσωπό της το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου κι έπειτα ακολουθεί η Ελλάδα η οποία, επίσης, δεν έχει αποφασίσει ποιο κομμάτι θα την εκπροσωπήσει στον μουσικό διαγωνισμό.

Τη δεκάδα των προγνωστικών συμπληρώνουν η Σουηδία, η Ουκρανία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο και η Νορβηγία.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα δεν έχει αναδείξει ακόμη τον εκπρόσωπό της, καθώς ο εθνικός τελικός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, μετά από ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών (μία διεθνής και μία ελληνική).

Μέχρι στιγμής, τα προγνωστικά για τον εθνικό τελικό δείχνουν, πάντως, πως ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» κερδίζει τη «μάχη» των στοιχημάτων, με τον Good Job Nicky να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με το «Dark Side of the Moon» και τη Marseaux να έρχεται τρίτη με το «Χάνομαι».

Διαβάστε επίσης:

«Daredevil: Born Again»: Κυκλοφόρησε το trailer για τη δεύτερη σεζόν με την επιστροφή της Jessica Jones (videos)

MEGA: Στη σέντρα το πιο αυθεντικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα – Έρχεται το «Βίλαντζ Λιμπερταδόρες»

Θύελλα αντιδράσεων στα social media: TikTok και Meta κατηγορούνται ότι «θάβουν» αναρτήσεις για την ICE