Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

20.02.2026 10:13

ΜΜΕ ΗΠΑ: Αμφισημία των Αμερικανών για τις ειδήσεις – Σημαντικές για την ψήφο, κουραστικές στη ζωή τους

20.02.2026 10:13
trump_tv_new

Καθοδόν προς τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, με καταγεγραμμένη μια κοινωνική ανησυχία,  το οικοσύστημα των ΜΜΕ στη χώρα σε αναδιάταξη και αναστάτωση, περιγράφεται περίπλοκη η σχέση των Αμερικανών πολιτών με τις ειδήσεις.

Οι περισσότεροι λένε πως ενημέρωση είναι απαραίτητη για την πολιτική ζωή – ειδικά για την ψήφο – ωστόσο πολλοί αισθάνονται συγκλονισμένοι, σκεπτικοί και επιλεκτικοί σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με τις πληροφορίες, σύμφωνα με μια νέα μελέτη του Pew Research Center.

Η πλειονότητα των Αμερικανών λέει πως η Ενημέρωση είναι απαραίτητη για την ψήφο, ότι έχουν πολιτική ευθύνη (80%) να ενημερώνονται. Την ίδια στιγμή  δεν είναι λίγοι εκείνοι (52%) που εκφράζουν ανησυχία για τον όγκο των ειδήσεων- τον καταιγισμό ενημέρωσης που δέχονται- και εμφανίζονται εξαντλημένοι από την κατάσταση. Σχεδόν στον ίδιο βαθμό (48%) εκφράζουν την άποψη ότι οι ειδήσεις δεν είναι σχετικές με τη ζωή τους και περίπου άλλοι τόσοι (47%) δήλωσαν στην έρευνα ότι έχουν κουραστεί από τις ειδήσεις και ότι  έχουν γυρίσει την πλάτη στην Ενημέρωση. Το ποσοστό εκείνων που σταμάτησαν «για κάποια στιγμή» να  παρακολουθούν ειδήσεις σταθμίστηκε στο 60%.  Ανεβαίνει δε στο 67% όταν διέκοψαν την ενημέρωση τους από συγκεκριμένη πηγή ειδήσεων-ΜΜΕ.

Το να παρακολουθεί κάποιος τις ειδήσεις συχνά μοιάζει με υποχρέωση, και μόνον ένας στους δέκα Αμερικανούς λέει ότι τις ακολουθεί αποκλειστικά  επειδή τις απολαμβάνει.

Παρόλα αυτά το 47% εκείνων που δεν κατευθύνονται σε Μέσα Ενημέρωσης ή τέλος πάντως δεν παρακολουθούν την τρέχουσα ειδησεογραφία, δηλώνουν ότι παραμένουν ενήμεροι για ό,τι συμβαίνει! 

Επίσης λίγοι είναι εκείνοι που θεωρούν πως η τακτική παρακολούθηση ειδήσεων είναι «εξαιρετικά ή πολύ σημαντική» γενικώς.

Εξάλλου, μόνο το 8% πολιτών στις ΗΠΑ αισθάνεται την ευθύνη να χρηματοδοτεί τις ειδήσεις, ενώ το 45% πιστεύει ότι οι διαφημιζόμενοι οφείλουν να καλύπτουν το κόστος. Επί του παρόντος, μόλις το 16% των ενηλίκων πληρώνει για ενημέρωση μέσω συνδρομών ή δωρεών. Επτά στους δέκα Αμερικανούς πιστεύουν ότι οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί είναι οικονομικά εύρωστοι.

