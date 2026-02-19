Ακλόνητος ο Alpha στην πρώτη θέση τηλεθέασης την Τετάρτη (18/2) – Ενισχυμένοι οι Mega και ΑΝΤ1

Έχει «κλειδώσει» δυναμική -και κόσμο που τον επιλέγει- ο Alpha, σύμφωνα με τις χθεσινές δυναμομετρήσεις των καναλιών από τη Nielsen, αλλά και των προηγούμενων δύο ημερών.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, παρότι Mega και ΑΝΤ1 είδαν τις επιδόσεις τους από τη μία ημέρα στην άλλη να ενισχύονται σημαντικά, ο Alpha, επίσης είδε τον δείκτη τηλεθέασης να κινείται -έστω και λίγο- ανοδικά. Ένδειξη ότι η ένταση του ανταγωνισμού δεν τον επηρέασε.

Οι πιέσεις που αναπτύχθηκαν την Τετάρτη μεταξύ των σταθμών εθνικής εμβέλειας φαίνεται να επηρέασαν περισσότερο τον ΣΚΑΪ, ο οποίος εμφάνισε απώλειες 1,6% από τη μία ημέρα στην άλλη.

Καθοδικά κινήθηκε ο δείκτης τηλεθέασης και στο Open, αλλά οι απώλειες για τον σταθμό ήταν μικρότερης κλίμακας από ότι εκείνες του Φαληρικού καναλιού. Με αρνητικό πρόσημο, επίσης, ολοκλήρωσε το χθεσινό 24ωρο η ΕΡΤ1.

