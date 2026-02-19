Alpha: Μπάχαλο σήμερα (19/2) στο «Σόι σου» – Αιτία ένα… λουκάνικο (videos)

Πανηγυρικό το κλίμα στο Χαμπέικο στο σημερινό επεισόδιο (20.00) της σειράς του Alpha, «Το Σόι Σου», διότι η Χαρούλα, ο Νάσος, η Μπελλα, ο Διονύσης και Μιχάλης, αποφασίζουν να κυκλοφορήσουν στην αγορά τον «Περήφανο Μωριά» που θα βγάλει ασπροπρόσωπο τον Βαγγέλη Χαμπέα στην αγορά, τα έσοδα θα αυξηθούν και θα κάνουν τον ανταγωνιστή του, τον Μπάκα, να λυσσάξει.

Έλα όμως που ο αντίπαλος δεν έχει πεί την τελευταία του λέξη. Ούτε όμως και ο δαιμόνιος εγγονός του Χαμπέα, ο Βαγγελάκης.

