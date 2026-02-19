search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 14:45
19.02.2026 13:36

MEGA: Ομάδα με προστάτες την Αγία Ιουλίττα και τον Άγιο Κήρυκο στο σημερινό (19/2) «Βίλατζ Λιμπερταδόρες»

19.02.2026 13:36
mega_village_asteras_new

Ένα χωριό μόλις 70 ψυχών με μέσο όρο ηλικίας των κατοίκων πάνω από τα 65 έτη, το Βαλτοτόπι Κιλκίς, παίρνει ζωή και μαζεύει όλη τη νεολαία της περιοχής, χάρη στην ομάδα του Αστέρα.

Ο Αστέρας και το Βαλτοτόπι αποτελούν την τρίτη στη σειρά πινέζα του χάρτη του αθλητικού- ταξιδιωτικού και κοινωνικού  «Βιλατζ Λιμπερταδόρες», για τις ομορφιές και τις δυσκολίες στην Περιφέρεια και την αγάπη για το ποδόσφαιρο, με ώρα έναρξης μετάδοσης τις 23.40.

Η ομάδα αυτού του μικρού χωριού ιδρύθηκε το 1958. Οι περισσότεροι κάτοικοί του είχαν προέλθει από το Κίζδερβεντ, ένα μικρό χωριό ανάμεσα στην Προύσα και τη Νίκαια της Βιθυνίας. Άνθρωποι δοκιμασμένοι στις κακουχίες, αλλά διψασμένοι για ζωή. Με αποφασιστικότητα και όραμα.

Από την ίδρυσή του, ο Αστέρας, έγινε το καμάρι τους. Το σημείο αναφοράς, για τους ανθρώπους του Βαλτοτοπίου. Με ατελείωτους κόπους, άλλωστε, φρόντισαν να διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του, κόντρα σε κάθε αντιξοότητα.

Παιδιά, εγγόνια και ανίψια επιστρέφουν στο χωριό για να φορέσουν τη φανέλα του Αστέρα, που έχει γήπεδο επιπέδου σούπερ λιγκ και βάλε…

Ο στρατιωτικός Γιάννης Παντικίδης είναι η ψυχή της ομάδας, που στο καταστατικό της έχει προστάτες την Αγία Ιουλίττα και τον Άγιο Κήρυκο.

Μορφή της ομάδας ο Βασίλης Κουκουλεκίδης που έσπαγε δοκάρια, αλλά και παρμπρίζ αυτοκινήτων, με το πιο δυνατό σουτ στο νομό Κιλκίς και υποστηρίζει ότι έβαλε 2.000 γκολ.

Σύμβολο του Αστέρα ο Παναγιώτης Μολακίδης, που έφτασε μέχρι τον Ολυμπιακό και με την Εθνική Ελπίδων έπαιξε σε τελικό ευρωπαϊκού κυπέλλου. Έφυγε πρόωρα, στις 24 Νοεμβρίου 2014, μόλις 51 ετών. Είχε προλάβει, πάντως, να δει τον Αστέρα, να κερδίζει το 2005, την άνοδό του στην Α’ κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ) Κιλκίς.

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Τόνι Μπλέρ στο Channel 4 – Η διαδρομή του βήμα- βήμα και η μονομέρεια στην υπόθεση του Ιράκ

Alpha: Φως στο μυστήριο για τον ρόλο του Καπουτζίδη στο «Σόι σου»

Μετά από 60 χρόνια κλείνει η ελληνική υπηρεσία της DW: Ανακοινώθηκαν περικοπές 21 εκατ. ευρώ

charles_andrew
ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος για σύλληψη Άντριου: «Ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί»

dimografiko_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό και μετανάστευση των νέων πληγώνουν την Ελλάδα – Οι δυσοίωνες προβλέψεις για τον πληθυσμό

sarakostianna-new
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Οδηγίες για το σαρακοστιανό τραπέζι – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

papastavrou-54345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου σε Άγκυρα για τη συμφωνία με Chevron: «Ασκούμε με αυτοπεποίθηση τα δικαιώματα μας»

patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

MixCollage-18-Feb-2026-10-59-PM-8283
ΚΑΛΧΑΣ

Τα ιστορικά ντοκουμέντα ενώνουν, οι τελικές αποφάσεις του Τσίπρα, η πρεμιέρα του Μητσοτάκη, η πληγή της Χατζηδάκη και η τύχη της Aegean

