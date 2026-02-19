MEGA: Ομάδα με προστάτες την Αγία Ιουλίττα και τον Άγιο Κήρυκο στο σημερινό (19/2) «Βίλατζ Λιμπερταδόρες»

Ένα χωριό μόλις 70 ψυχών με μέσο όρο ηλικίας των κατοίκων πάνω από τα 65 έτη, το Βαλτοτόπι Κιλκίς, παίρνει ζωή και μαζεύει όλη τη νεολαία της περιοχής, χάρη στην ομάδα του Αστέρα.

Ο Αστέρας και το Βαλτοτόπι αποτελούν την τρίτη στη σειρά πινέζα του χάρτη του αθλητικού- ταξιδιωτικού και κοινωνικού «Βιλατζ Λιμπερταδόρες», για τις ομορφιές και τις δυσκολίες στην Περιφέρεια και την αγάπη για το ποδόσφαιρο, με ώρα έναρξης μετάδοσης τις 23.40.

Η ομάδα αυτού του μικρού χωριού ιδρύθηκε το 1958. Οι περισσότεροι κάτοικοί του είχαν προέλθει από το Κίζδερβεντ, ένα μικρό χωριό ανάμεσα στην Προύσα και τη Νίκαια της Βιθυνίας. Άνθρωποι δοκιμασμένοι στις κακουχίες, αλλά διψασμένοι για ζωή. Με αποφασιστικότητα και όραμα.

Από την ίδρυσή του, ο Αστέρας, έγινε το καμάρι τους. Το σημείο αναφοράς, για τους ανθρώπους του Βαλτοτοπίου. Με ατελείωτους κόπους, άλλωστε, φρόντισαν να διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του, κόντρα σε κάθε αντιξοότητα.

Παιδιά, εγγόνια και ανίψια επιστρέφουν στο χωριό για να φορέσουν τη φανέλα του Αστέρα, που έχει γήπεδο επιπέδου σούπερ λιγκ και βάλε…

Ο στρατιωτικός Γιάννης Παντικίδης είναι η ψυχή της ομάδας, που στο καταστατικό της έχει προστάτες την Αγία Ιουλίττα και τον Άγιο Κήρυκο.

Μορφή της ομάδας ο Βασίλης Κουκουλεκίδης που έσπαγε δοκάρια, αλλά και παρμπρίζ αυτοκινήτων, με το πιο δυνατό σουτ στο νομό Κιλκίς και υποστηρίζει ότι έβαλε 2.000 γκολ.

Σύμβολο του Αστέρα ο Παναγιώτης Μολακίδης, που έφτασε μέχρι τον Ολυμπιακό και με την Εθνική Ελπίδων έπαιξε σε τελικό ευρωπαϊκού κυπέλλου. Έφυγε πρόωρα, στις 24 Νοεμβρίου 2014, μόλις 51 ετών. Είχε προλάβει, πάντως, να δει τον Αστέρα, να κερδίζει το 2005, την άνοδό του στην Α’ κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ) Κιλκίς.

