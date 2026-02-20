Eurovision 2026: Μποϊκοτάζ στον διαγωνισμό ζητούν οι εργαζόμενοι στη ραδιοτηλεόραση του Βελγίου λόγω Ισραήλ (Video)

Σε 81 ημέρες θα έχουμε Eurovision. Στη Βιέννη. Διόλου απίθανο να μην υπάρχουν… παρατράγουδα εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ.

Στο Βέλγιο ήδη «άρχισαν τα όργανα», ξανά. Συνδικάτα εργαζομένων στις δημόσιες ραδιοτηλεόρασεις του Βελγίου VAT (ολλανδόφωνη) και RTBF (γαλλόφωνη) απευθύνουν κάλεσμα για μποϊκοτάζ στον διαγωνισμό που θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 16 Μαΐου.

Με την ανακοίνωση της Βελγικής εκπροσώπησης, από την Essyla, την Πέμπτη, οι ενώσεις εργαζομένων CGSP-ACOD επανέρχονται στο ζήτημα συμμετοχής του Ισραήλ και τη συνεχιζόμενη βία στη Γάζα.

Για να τονίσουν το επιχείρημά τους, τα συνδικάτα εγκατέστησαν κούκλες στην είσοδο του κτιρίου, όπου στεγάζονται οι δύο ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, σχηματίζοντας το μήνυμα «Boycott Eurovision» – «Μποϊκοτάζ στη Eurovision».

Απέστειλαν, επίσης, επιστολή στη διοίκηση των δύο δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, ζητώντας τους να αποσυρθούν από τον διαγωνισμό να μην στείλουν υποψήφιο και μην καλύψουν ραδιοτηλεοπτικά τη διοργάνωση

«Αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην οποία αναλαμβάνουμε δράση για την Eurovision. Στην πρώτη διακόψαμε τη μετάδοση με μια κάρτα, στη δεύτερη συνεργαστήκαμε με την Oxfam και στην τρίτη θα συνεργαστούμε με τους συναδέλφους μας από την RTBF, υποστηριζόμενοι από μια μεγάλη κοινωνική κίνηση», δήλωσε η Ίλζε Όρβεν, αντιπρόεδρος του σωματείου ACOD στην Φλαμανδική VRT.

«Χώρες όπως η Ισπανία, η Ολλανδία και η Ιρλανδία έχουν ήδη προχωρήσει σε μποϊκοτάζ, ενώ στην Μάλτα και την Ελλάδα συνδικαλιστικές ενώσεις κινητοποιούνται ώστε να αποτρέψουν τη μετάδοση του διαγωνισμού», δήλωσε ο Ερικ Ταμουντελε, διευθυντής στην RTBF και συνδικαλιστής στο σωματείο CGSP.

Το Βέλγιο διαγωνίζεται στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιτελικού στις 12 Μαΐου, διεκδικώντας ένα από τα δέκα εισιτήρια για τον τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

