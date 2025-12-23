Eurovision 2026: Νέες αντιδράσεις από Ιταλία και Βέλγιο για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον 70ο διαγωνισμό

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Βελγίου RTBF, ο οποίος εως πρόσφατα αμφιταλαντευόταν για την συμμετοχή του στην Eurovision 2026, εξαιτίας της κρίσης για την εκπροσώπηση του Ισραήλ, αποφάσισε τελικά. Θα δώσει το «παρών» τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη.

Αυτό έχει ως συνέπεια η διαφιλονικία γύρω από την συμμετοχή του Ισραήλ, λόγω ΚΑΝ, στον διαγωνισμό να εντείνεται. Πραγματοποιείται δράση από 170 καλλιτέχνες και εργαζόμενους από τον χώρο του Πολιτισμού οι οποίοι με ψήφισμα τους καταγγέλλουν την απόφαση του RTBF να πάρει μέρος στη Eurovision, συλλέγουν υπογραφές, προειδοποιώντας ότι ο διαγωνισμός κινδυνεύει να μετατραπεί σε πλατφόρμα για την κανονικοποίηση παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου.

«Κατά την άποψή μας, αυτό συνιστά σοβαρή παραβίαση των ηθικών και δεοντολογικών υποχρεώσεων των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων», αναφέρει το ψήφισμα, όπως μεταδίδει η βελγική εφημερίδα La Libre.

Οι υπογράφοντες υποστηρίζουν ότι η απόφαση να επιτραπεί η συμμετοχή του Ισραήλ αντιβαίνει στην ταχεία αποβολή της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, τονίζοντας μια, όπως τη χαρακτηρίζουν, ανησυχητική επιλεκτική διαχείριση με δύο μέτρα και σταθμά.

Κατηγορούν επίσης το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί πολιτιστικές εκδηλώσεις για πολιτικούς σκοπούς, τονίζοντας ότι «για χρόνια, η ισραηλινή κυβέρνηση χρησιμοποιεί μεγάλα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά γεγονότα για προπαγανδιστικούς σκοπούς, αποσπώντας την προσοχή από το καθεστώς κατοχής, αποικιοκρατίας και απαρτχάιντ σε βάρος του παλαιστινιακού λαού».

Και χωρίς περιστροφές μιλούν για εγκληματικές ενέργειες: «Η συμμετοχή στη Eurovision επιτρέπει στο Ισραήλ να διατηρεί την ψευδαίσθηση ότι είναι μια σύγχρονη και υποδειγματική δυτική δημοκρατία και να καλύπτει πιο εύκολα τις εγκληματικές του ενέργειες», προσθέτουν.

Στο ψήφισμα καλείται η RTBF «να σεβαστεί την αποστολή δημόσιας υπηρεσίας της» και να ακυρώσει τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό του 2026.

Εν τω μεταξύ, πιο νότια, το συνδικάτο USB RAI άρχισε κι αυτό εκστρατεία για απόσυρση της Ιταλίας από τη Eurovision 2026, εκφράζοντας την αντίθεση του για την συμμετοχή του Ισραήλ.

Η Ένωση Συνδικάτων Βάσης των εργαζομένων στη RAI, με την καμπάνια της ζητά η Ιταλία να «συνταχθεί με τις άλλες χώρες που έχουν αποστασιοποιηθεί», μεταδίδουν ευρωπαϊκά ΜΜΕ.

«Αποσύροντας την Ιταλία από τη Eurovision», αναφέρει το ψήφισμα -με στόχο να ξεπεραστούν οι 6.8000 υπογραφές που έχουν συγκεντρωθεί ως τώρα-, «και αποφασίζοντας να μη καλυφθεί τηλεοπτικά η διοργάνωση, η RAI όχι μόνο θα λάμβανε μια ηθικά και με ενσυναίσθηση δικαιολογημένη θέση, αλλά θα έδινε και το παράδειγμα ενός ηθικού ηγέτη στη διεθνή σκηνή», υποστηρίζει η USB RAI.

«Μια τέτοια κίνηση», συνεχίζει, «θα έδειχνε πόσο πολύ η Ιταλία κρατά στις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας και της δικαιοσύνης για όλους τους λαούς. Θα κάναμε τη φωνή μας να ακουστεί παγκοσμίως, δείχνοντας ότι δεν κλείνουμε τα μάτια μπροστά στις αδικίες».

Ο διευθυντής της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, απάντησε στις αντιδράσεις και τα αιτήματα για μποϊκοτάζ δηλώνοντας ότι «σε έναν δύσκολο κόσμο, μπορούμε πράγματι να ενωθούμε μέσω της μουσικής».

Παρά τη δήλωση αυτή, οι επικριτές συνεχίζουν να επισημαίνουν την υποκρισία της EBU, αφού ο διαγωνισμός διαφημίζει την πολιτική ουδετερότητα αλλά απαγόρευσε τη Ρωσία το 2022, λίγες μέρες μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

