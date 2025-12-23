«Stranger Things»: Αποκαλύφθηκαν οι διάρκειες των τελευταίων επεισοδίων της σειράς – Η ενημέρωση για το φινάλε (videos)

Ο Ρος Ντάφερ (Ross Duffer), που δημιούργησε το «Stranger Things» μαζί με τον αδελφό του Ματ Ντάφερ (Matt Duffer), αποκάλυψε τις διάρκειες των επόμενων επεισοδίων της τελευταίας σεζόν.

Τα τρία επεισόδια που απαρτίζουν το «Stranger Things 5 Vol. 2» θα έχουν συνολική διάρκεια περίπου τρεισήμισι ώρες.

Αναλυτικά:

Επεισόδιο 5, «Shock Jock»: 1 ώρα και 8 λεπτά

Επεισόδιο 6, «Escape From Camazotz»: 1 ώρα και 15 λεπτά

Επεισόδιο 7, «The Bridge»: 1 ώρα και 6 λεπτά

Η ανακοίνωση του Ρος Ντάφερ στο Instagram περιλάμβανε επίσης μια μικρή ενημέρωση για τη διάρκεια του φινάλε της σειράς. Το «Stranger Things: The Finale — The Rightside Up» θα έχει πλέον διάρκεια δύο ώρες και οκτώ λεπτά, αντί για τις δύο ώρες και πέντε λεπτά που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως.

Νωρίτερα, ο Ρος Ντάφερ είχε μοιραστεί λεπτομέρειες για τα επεισόδια του Vol. 2, λέγοντας στο Instagram:

Το «Shock Jock» συνεχίζει αμέσως μετά το φινάλε του Vol. 1, «Sorcerer», και ο σεναριογράφος Φρανκ Ντάραμποντ (Frank Darabont) έχει παραδώσει κάτι «πολύ πιο σκοτεινό και πολύ πιο τρομακτικό» από το προηγούμενο επεισόδιό του στο «Stranger Things», το «Turnbow Trap».

έχει παραδώσει κάτι «πολύ πιο σκοτεινό και πολύ πιο τρομακτικό» από το προηγούμενο επεισόδιό του στο «Stranger Things», το «Turnbow Trap». Το «Escape From Camazotz» σηματοδοτεί την επιστροφή του Σον Λέβι (Shawn Levy) στη σκηνοθεσία: «Είναι το μεγαλύτερο από τα τρία επεισόδια – και οι ερμηνείες μάς κάνουν να κλαίμε κάθε φορά που το βλέπουμε».

στη σκηνοθεσία: «Είναι το μεγαλύτερο από τα τρία επεισόδια – και οι ερμηνείες μάς κάνουν να κλαίμε κάθε φορά που το βλέπουμε». Το «The Bridge» συνσκηνοθετείται από τον Λέβι μαζί με τους αδελφούς Ντάφερ, και για αυτό δεν ήθελαν να αποκαλύψουν πολλά, παρά μόνο ότι «εκτός από το φινάλε, είναι πιθανότατα το πιο συναισθηματικό κεφάλαιο της σεζόν». Προσθέτοντας: «Θα είναι μια μεγάλη αναμονή έξι ημερών μέχρι το φινάλε…».

Το πολυαναμενόμενο φινάλε της επιτυχημένης σειράς του Netflix θα προβληθεί ταυτόχρονα σε streaming και σε 500 κινηματογραφικές αίθουσες στις ΗΠΑ, ξεκινώντας στις 31 Δεκεμβρίου – την ίδια στιγμή που το επεισόδιο θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Netflix – και θα προβάλλεται έως την 1η Ιανουαρίου 2026.

Πρώτα, όμως, το Vol. 2 κυκλοφορεί την ημέρα των Χριστουγέννων.

Οι αδελφοί Ντάφερ μίλησαν πρόσφατα στο The Hollywood Reporter για το πώς σχεδίασαν το μεγάλο σε διάρκεια φινάλε, με αυτά τα τελευταία επεισόδια.

«Στο τέλος της ημέρας, αυτό που νοιάζει τον κόσμο είναι οι χαρακτήρες. Ο Ρος κι εγώ αγαπάμε επίσης τα τέρατα και τη δράση. Προσπαθείς να τα κάνεις και τα δύο», είπε ο Ματ Ντάφερ για την ισορροπία ανάμεσα στο sci-fi στοιχείο και την ανθρωπιά των χαρακτήρων.

«Το ιδανικό σημείο για εμάς, στο οποίο πάντα αναφέρομαι, είναι το επεισόδιο “Dear Billy”, όπου δύο πράγματα κορυφώνονται ταυτόχρονα. Έχεις αυτό το οπτικό υπερθέαμα ειδικών εφέ που φτάνει στο αποκορύφωμά του την ίδια στιγμή που ο χαρακτήρας της Max φτάνει σε ένα συναισθηματικό αποκορύφωμα. Αν μπορέσεις να τα κάνεις αυτά τα δύο να συγκρουστούν ταυτόχρονα, αυτό είναι το απόλυτο».

