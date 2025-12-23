«Το Σόι Σου»: Ο πραγματικός γιος του «Σάββα» έπαιξε στη σειρά (Video)

Δυναμικά επέστρεψε «Το Σόι Σου» στη μικρή οθόνη με την αγαπημένη σειρά να χαρίζει στον Alpha υψηλές πτήσεις στην τηλεθέαση.

Ο αγαπημένος «Σάββας Τριανταφύλλου» καλείται να… σηκώσει τα οικογενειακά βάρη, αλλά και να αντιμετωπίσει όλες τις τρελές καταστάσεις τόσο στο δικό του σόι όσο και σε αυτό της Λυδίας.

Καταστάσεις που χαρίζουν άφθονο γέλιο, με το τηλεοπτικό κοινό να έχει καταστήσει την κωμική σειρά ως τη «βασίλισσα» της φετινής σεζόν.

Στο τελευταίο διπλό επεισόδιο, μάλιστα, του σίριαλ, το ντεμπούτο του έκανε ο πραγματικός γιος του Μελέτη Ηλία και τηλεοπτικού «Σάββα», ο οποίος ήταν από τους πρωταγωνιστές των καταστάσεων στις οικογένειες Χαμπέα και Τριανταφύλλου παραμονές των Χριστουγέννων.

Ο λόγος για τον Δημήτρη Μελέτη ο οποίος από πολύ μικρή ηλικία φαίνεται ότι ακολουθεί τα καλλιτεχνικά χνάρια του πατέρα του, έχοντας κληρονομήσει το υποκριτικό ταλέντο του, αλλά και της νονάς του, της Βάσως Λασκαράκη, γνωστής και ως Λυδία Χαμπέα.

Ο μικρός Δημήτρης υποδύθηκε τον γιο της γειτόνισσας του Σάββα και της Λυδίας, της Κατερίνας ο οποίος έρχεται στο σπίτι τους για να πει τα κάλαντα. Με αυτή την αφορμή, θα γνωρίσει και τα άλλα παιδιά της οικογένειας και θα τους βοηθήσει να τα πουν παντού…

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι ξεκίνησε να δείχνει το ταλέντο του μέσω Instagram σε ένα από τα χιουμοριστικά βίντεο που ανεβάζει ο γνωστός TikToker Τάσος Τσαλούχος, μαζί με τον πατέρα του, Μελέτη Ηλία.

Οι δυο τους αναβιώνουν σπαρταριστούς διαλόγους από τη θρυλική σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί», προκαλώντας χαμό στα social media.

Ο Μελέτης κάνει τον Γιάννη Μπέζο ως Διονύση Μαυροτσούκαλο, ο Τσαλούχος τον Δημήτρη Μαυρόπουλο ως Σπύρο Μαυροτσούκαλο, ενώ ο 9χρονος Δημήτρης αποτελεί την έκπληξη, υποδυόμενος Γιαννάκη Μαυροτσούκαλο, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

