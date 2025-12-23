Οι σειρές με σόγια και παιδιά έχουν… ρεύμα

Η τάση μετεξελίσσεται σε ρεύμα. «Δείκτη» αποτέλεσε η θρυλική σειρά «Το Σόι Σου». Η τυπολογία κωμωδίας μυθοπλασίας οικογενειακών καταστάσεων με συστατικό τα παιδιά – πέρα από τις επαναλήψεις επεισοδίων της θρυλικής σειράς του Alpha, πέρσι εκπροσωπήθηκε από τη σειρά «Έχω παιδιά» του Mega, η οποία είχε «γκελ» σύμφωνα και με τα δεδομένα της Nielsen για την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν.

Η είδηση για την φετινή επαναδραστηριοποίηση της εμβληματικής σειράς του Alpha με τους Χαμπέους, τους Τριανταφύλλου, τα παιδιά και τα εγγόνια τους επιβεβαιώνει τη γνώση για το «γόνιμο» τηλεοπτικό έδαφος.

Η σεζόν που «τρέχει», για την ολοκλήρωση του πρώτου «ημιχρόνου» της οποίας απομένουν ελάχιστα 24ώρα, εμπεριέχει συνολικά τέσσερις σειρές μυθοπλασίας- παραλλαγές στο ίδιο θέμα- με δομικά στοιχεία γονείς, παιδιά τις μεταξύ τους σχέσεις με διαστάσεις παραδοξότητας αλλά και δόσεις σουρεαλισμού.

Από του… χρόνου η τυπολογία της κωμωδίας οικογενειακών καταστάσεων θα έχει την διπλάσια εκπροσώπηση από εκείνη του έχει έως τώρα.

Έπειτα από το πρώτο 10ήμρο του Ιανουαρίου και ύστερα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα του Mega η γνωστή από πέρσι σειρά «Έχω παιδιά» του Λάμπρου Φισφή με νέα επεισόδια. Στον δεύτερο κύκλο, οι ήρωες εμφανίζονται πιο τολμηροί και πιο αποφασισμένοι από ποτέ, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάθε ευτράπελο που θα εμφανιστεί στον δρόμο τους.

Στη σκηνοθεσία είναι και πάλι ο Διονύσης Φερεντίνος. «Ποδαρικό» στον Alpha το νέο έτος θα κάνει μια επιπλέον σειρά για όλη την οικογένεια, εκτός από το «Σόι Σου» και τους «Τρομερούς γονείς».

New entry στο πρόγραμμα του σταθμού της Κάτω Κηφισιάς αποτελεί η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» του Νίκου Κρητικού στα επεισόδια της οποίας θα ξεδιπλώνονται οι περιπέτειες τριών πατεράδων.

Ο Αναστάσης Ροϊλός, ο Μιχάλης Βαλάσογλου και ο Βασίλης Μηλιώνης αναλαμβάνουν χρέη μπαμπάδων στη νέα οικογενειακή κομεντί του Alpha η οποία «έρχεται να μας αποδείξει ότι η πατρότητα μπορεί να μην έχει… manual αλλά έχει πολλή πλάκα», υπογραμμίζει ο Alpha.

