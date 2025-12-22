ΑΝΤ1: Πάνω από 1,1 εκατ. ευρώ είχαν συγκεντρωθεί έως τις 21.00 στον χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο αλληλεγγύης

Πριν από λίγα λεπτά, ξεκίνησε η Special Live Εκπομπή του Τηλεμαραθωνίου με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να υποδέχεται τους τηλεθεατές σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πλατό που θα γεμίσει με αγαπημένους καλλιτέχνες, παρουσιαστές και δημοσιογράφους, για να στείλουν όλοι μαζί το ηχηρό μήνυμα αυτής της ξεχωριστής συλλογικής δράσης για τη στήριξη των παιδιών.

Η συγκινητική συμμετοχή των ανθρώπων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό έχει ήδη μετατρέψει την αγάπη σε πράξη, με το ποσό που έχει συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής να ξεπερνά το 1.134.000 ευρώ.

Ο Τηλεμαραθώνιος συνεχίζεται με τεράστια επιτυχία, φέρνοντας χαμόγελα και ελπίδα σε χιλιάδες παιδιά.

Σήμερα ο ΑΝΤ1, ενωμένος με τους τηλεθεατές του, δηλώνει δυνατά: «ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ», μέσα από έναν χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο Αλληλεγγύης για τα παιδιά.

Από το πρωί, όλες οι εκπομπές του ΑΝΤ1 ενώθηκαν σε μια κοινή προσπάθεια για να προσφέρουμε όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά για να μεγαλώσουν με ασφάλεια, αγάπη και ελπίδα. Τα στούντιο έχουν γεμίσει με καλεσμένους, χαμόγελα και δυνατά μηνύματα αλληλεγγύης, αποδεικνύοντας ότι η συλλογική προσφορά έχει πραγματική δύναμη.

Ο χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος Αλληλεγγύης του ΑΝΤ1 συνεχίζεται για να θυμίσει σε όλους μας ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο.

«Με την υποστήριξή μας, ας ανοίξουμε την αγκαλιά μας και ας προσφέρουμε για να νιώσουν όλα τα παιδιά ασφαλή, αγαπημένα και γεμάτα ελπίδα για το μέλλον», προτρέπει ο ΑΝΤ1.

