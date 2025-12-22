search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025
22.12.2025

Netflix: Κάνει σειρά το αγωνιώδες μυθιστόρημα «Ο θεός του δάσους» της Λιζ Μουρ

22.12.2025 13:26
netflix-logo

Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2024 στις ΗΠΑ παράμεινε επι 38 εβδομάδες στον κατάλογο των ευπώλητων βιβλίων των New York Times με την εφημερίδα να το χαρακτηρίζει ως ένα από τα καλύτερα αστυνομικά μυθιστορήματα της χρονιάς.

Μόλις τον περασμένο μήνα το βιβλίο «The God of the Woods» – «Ο θεός του δάσους» στα ελληνικά- της Αμερικανίδας Λιζ Μούρ αφού μεταφράστηκε (εκδ Ικαρος, μτφ, Μαρία Φακίνου) εμφανίστηκε στις προθήκες των ελληνικών βιβλιοπωλείων.

Στο μεταξύ η OTT Netflix το «τσίμπησε» και ανακοίνωσε ότι έχει παραγγείλει την τηλεοπτική προσαρμογή του θριλερικού έργου της Μουρ, μια ιστορία που διατρέχει πολλές γενιές ανθρώπων.

Το παρελθόν και το παρόν συγκρούονται, ο πλούτος και η επιρροή των Βαν Λααρ ξετυλίγονται, αποκαλύπτοντας τις καταστροφικές συνέπειες των προνομίων και της κατάχρησης εξουσίας.

Πρόκειται για ένα θρίλερ με καταιγιστική πλοκή που ξεκινά με την εξαφάνιση ενός ανήλικου κοριτσιού από την κατασκήνωση όπου βρισκόταν. Η ιστορία είναι χρονικά ενταγμένη- στο μυθιστόρημα- στο καλοκαίρι του 1975. Όταν η ομαδάρχισσα της κατασκήνωσης Έμερσον ανακαλύπτει πως η
έφηβη Μπάρμπαρα Βαν Λάαρ δεν κοιμήθηκε στην κουκέτα της, μια αγωνιώδης αναζήτηση ξεκινά.

Η αγνοούμενη είναι κόρη της πλούσιας οικογένειας στην οποία ανήκει η κατασκήνωση καθώς και η αδιαπέραστη δασική έκταση που την περιβάλλει. 

Και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ένα παιδί των Βαν Λάαρ εξαφανίζεται. Το 1961, o οκτάχρονος αδερφός της Μπάρμπαρα, Μπέαρ, είχε χαθεί και εκείνος χωρίς ίχνος… 

Το «Ο θεός του δάσους» εξερευνά τα σκοτεινά μυστικά της οικογένειας Βαν Λααρr, τις ταξικές εντάσεις και τη μυστηριώδη εξαφάνιση της 13χρονης Μπάρμπαρα.

Το σενάριο και την σκηνοθεσία συνυπογράφουν οι Μουρ με την Λιζ Χάνα.

«Αγαπάμε να κάνουμε τηλεόραση και ανυπομονούμε να δώσουμε ζωή στο «The God of the Woods» με τους συνεργάτες μας στη Sony και το Netflix», δήλωσαν οι Μουρ και Χάνα σε κοινή ανακοίνωσή τους. «Ελπίζουμε όλοι να αγαπήσουν (και να μισήσουν) αυτούς τους χαρακτήρες όσο και εμείς».

Η ιντερνετική συνδρομητική πλατφόρμα δεν έχει ανακοινώσει προς το παρόν λεπτομέρειες για το καστ των ηθοποιών ή την ημερομηνία που σχεδιάζει να ανεβάσει τη νέα σειρά του.

Η, γεννημένη το 1983, Λιζ Μουρ έχει γράψει πέντε μυθιστορήματα συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς μπεστ σέλερ «Long Bright River» (2020), το οποίο μεταφράστηκε σε 18 γλώσσες και μεταφέρθηκε ως μίνι σειρά στη μικρή οθόνη. Διευθύνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής στο Πανεπιστήμιο Τέμπλ.

