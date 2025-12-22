Έρχονται σίριαλ διαφημίσεων – Δραματικές αλλαγές στον χώρο του διαφημιστικού περιεχομένου

Οι αλλαγές που συντελούνται στον χώρο της οπτικοακουακουστικής βιομηχανίας, στον μετασχηματισμό της – παραδοσιακής – τηλεόρασης και τον τρόπο που καταναλώνουμε οπτικοακουστικό περιεχόμενο, δημιουργούν- ή και υπαγορεύουν- προκλήσεις στον συναφή κλάδο της διαφήμισης.

Οι ιντερνετικές συνδρομητικές υπηρεσίες περιεχομένου διαρκούς ροής και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αναπτύσσουν χαρακτηριστικά κινηματογράφου και τηλεόρασης όπως επίσης και σόσιαλ μίντια με αντίστοιχες ευκαιρίες που διαμορφώνουν.

Διαφημιζόμενοι και διαφημιστές «πιάνουν» τα μηνύματα στον αέρα, συμπορεύονται ή έστω να εναρμονίζονται σε χρόνο dt, δεδομένου ότι «ο χρόνος είναι χρήμα». Επομένως καιρός για χάσιμο δεν υπάρχει.

Σε προηγούμενο χρόνο – όχι και πολύ μακρινό – στο χώρο της στης digital ενημέρωσης έκανα την εμφάνιση τους (και καθιερώθηκαν) στις ιστοσελίδες τα native κείμενα. Πιο απλά διαφημιστικό περιεχόμενο που μοιάζει και ενσωματώνεται αρμονικά (είναι “εγγενές” – native) με το φυσικό περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας ή πλατφόρμας (π.χ. άρθρα, posts σε social media), ώστε να μη φαίνεται σαν παραδοσιακή, ενοχλητική διαφήμιση (banner).

Στόχος είναι να προσφέρει αξία και ενημέρωση στο κοινό, προωθώντας παράλληλα ένα προϊόν ή υπηρεσία με έμμεσο τρόπο, σαν ένα απλό άρθρο ή δημοσίευση.

Για την δεοντολογία ένα τέτοιο κείμενο πρέπει με ευδιάκριτο τρόπο να γίνεται αντιληπτό ως προωθητικό, διαφημιστικό.

Στο μεταξύ αναβαθμίστηκε ο τρόπος επικοινωνίας, προώθησης και προβολής καταναλωτικών προϊόντων στα ηλεκτρονικά μίντια.

Έγινε αφηγηματικότερος, πιο κινηματογραφικός, ελκυστικός, σε μια προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί ο βαθμός ενόχλησης του τηλεθεατή και η επιθυμία αποφυγής διαφημίσεων όταν βρίσκεται σε περιβάλλον που του παρέχει τέτοια δυνατότητα.

Καθώς οι ιντερνετικές πλατφόρμες και τα σόσιαλ μίντια επηρεάζουν καταλυτικά τις τηλεοπτικές συνήθειες και καταργούν τον προγραμματικό χρόνο που συναντούμε στην παραδοσιακή τηλεόραση, εμπνέουν νέα μοντέλα διαφήμισης.

Η συζήτηση για διαφημιστικές σειρές για εμπορικά προϊόντα βρίσκεται ήδη σε παραγωγική – αναπτυξιακή – διαδικασία.

Η αναδυόμενη τάση (ή μήπως ρεύμα;) στον χώρο της επικοινωνίας και προώθησης καταναλωτικών προϊόντων είναι οι «σαπουνόπερες τσέπης».

Κύκλοι επεισοδίων με όλα τα χαρακτηριστικά μυθοπλασίας που έχουν οι σειρές, όπως τις γνωρίζουμε, αλλά με καταναλωτικά προϊόντα σε πρώτους ρόλους.

H «The Golden Pear Affair» διεκδικεί τον τίτλο της πρώτης «μικροσαπουνόπερας» μεγάλου κύκλου επεισοδίων που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ για γκάμα προϊόντων (Global Flavor) προσωπικής φροντίδας της πολυεθνικής P&G.

Η σειρά αναμένεται θα κάνει πρεμιέρα εντός Ιανουαρίου 2026 σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και στη συνέχεια μια ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή για κινητά, μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ.

Στο «The Golden Pear Affair» πρωταγωνιστούν δύο ηθοποιοί γνωστοί για τη δουλειά τους σε μικροσαπουνόπερες- η Αλιόνα Ριάλ και ο Νικ Ριτάκο και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τα P&G Studios, Dentsu Entertainment και Pixie USA, αναφέρει το Marketing Drive.

Οι εταιρείες ισχυρίζονται ότι πρόκειται για τη πρώτη επώνυμη «μικροσαπουνόπερα» μεγάλου κύκλου επεισοδίων που θα κάνει το ντεμπούτο του στις ΗΠΑ, μια αγορά όπου το εξαιρετικά σύντομο μορφότυπο αφήγησης συνεχίζει να κερδίζει έδαφος.

Πρόκειται για ένα τηλε-ρομάντζο συνολικά 50 επεισοδίων, διάρκειας περίπου δύο λεπτών το καθένα, το οποίο εκτυλίσσεται σε ένα ράντζο. «Κάθε άρωμα κρύβει ένα μυστικό» γράφει η αφίσα συνδέοντας άμεσα το προϊόν με την πλοκή.

Η ιδέα, λένε οι υποστηρικτές του νέου προγράμματος, είναι να προσεγγίσει άτομα που έχουν συνηθίσει να βλέπουν περιεχόμενο σε κινητό τηλέφωνο, αντί για άτομα που κάθονται και… λιποθυμούν παθητικά μπροστά σε μια πιο παραδοσιακή οθόνη, σημειώνει το Variety.

Τα microdramas (μικροδράματα) είναι δημοφιλή σε διεθνείς αγορές όπως η Κίνα και η ΗΠΑ, καθώς οι άνθρωποι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε περιεχόμενο στα τηλέφωνά τους.

Η κατηγορία των μικροδραμάτων αναμένεται να αποφέρει 11 δισ. δολάρια σε παγκόσμια έσοδα έως το τέλος του 2025, σύμφωνα με έρευνα της Omdia.

Η P&G, ήδη «χτίζει» ιστορίες marketing γύρω από σαπουνόπερες ενώ και η Dentsu επενδύει στα μικρο-δράματα επενδύοντας στην πλατφόρμα δραματικών ταινιών μικρού μήκους Emole.

Το σημαντικό είναι ότι τα μικροδράματα επαναπροσδιορίζουν την έννοια της premium αφήγησης στην ψηφιακή εποχή.

Συνδυάζουν την αμεσότητα των κοινωνικών μέσων με το συναισθηματικό βάθος των τηλεοπτικών δραματικών σειρών. Είναι σύντομα, προσβάσιμα και όλο και πιο δημοφιλή στο κοινό των κινητών συσκευών.

