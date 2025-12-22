search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025
MEDIA

22.12.2025 11:59

«Saturday Night Live»: Ο Finn Wolfhard του «Stranger Things» θα είναι ο παρουσιαστής του πρώτου επεισοδίου για το 2026

22.12.2025 11:59
credit: AP

Στο πρώτο επεισόδιο του «Saturday Night Live» για το 2026 παρουσιαστής θα είναι ο Φιν Γούλφχαρντ (Finn Wolfhard) και μουσικός καλεσμένος ο A$AP Rocky.

Το επεισόδιο, το οποίο κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιανουαρίου, έρχεται εβδομάδες μετά το φινάλε της σειράς του «Stranger Things» στην οποία πρωταγωνιστεί ο καναδός ηθοποιός. Εν τω μεταξύ, ο Rocky θα ερμηνεύσει τραγούδια από το επερχόμενο άλμπουμ του «Don’t Be Dumb», το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 16 Ιανουαρίου.

Αν και το τελευταίο επεισόδιο στο Netflix του «Stranger Things» πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στις 31 Δεκεμβρίου, ο ηθοποιός δήλωσε στο Variety ότι δεν πρόκειται ποτέ να αφήσει πίσω του τη σειρά.

«Ο τρόπος για να προχωρήσω στη ζωή και την καριέρα μου δεν είναι να προσπαθήσω να αντικαταστήσω τη σειρά. Είναι να προσπαθήσω να την αγκαλιάσω πραγματικά» είπε στη συνέντευξη. «Επειδή το να το αντιμετωπίσω θα ήταν λάθος, γιατί τότε ξεχνάς από πού ξεκίνησαν όλα» πρόσθεσε.

Ο Rocky μίλησε στο Variety για το πρώτο single «Highjack» του «Don’t Be Dumb», στο οποίο συμμετέχει η τραγουδοποιός Τζέσικα Πρατ (Jessica Pratt).

«Μου αρέσει να κάνω πράγματα που δεν βγάζουν νόημα» είπε στη συνέντευξη. «Κανείς δεν θα σκεφτόταν να εντάξει τη [φολκ μουσικό] Τζέσικα Πρατ σε αυτό, αλλά νομίζω ότι η φωνή της είναι τόσο αγγελική. Με άφησε κυριολεκτικά να γράψω ολόκληρο το τραγούδι και απλώς το τραγούδησε υπέροχα».

