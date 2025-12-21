Αιμίλιος Χειλάκης: «Ηθοποιός από τις Άγριες Μέλισσες είπε στον σκηνοθέτη να μη με πάρει στη σειρά γιατί είμαι φίλος του Λιγνάδη»

Μία ενδιαφέρουσα αποκάλυψη έκανε ο Αιμίλιος Χειλάκης για την συμμετοχή του στις «Άγριες Μέλισσες».

Ο δημοφιλής ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην «Καλύτερα δε γίνεται» και μίλησε για την πετυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 πως λόγω μιας δήλωσής του για τον Λιγνάδη στο παρελθόν, είχε δει το όνομά του δίπλα στο tag #cancel.

«Βεβαίως και έχω δει το όνομά μου δίπλα στη λέξη cancel, αλλά δεν μου έκανε κάτι, δεν ένιωσα άσχημα. Δεν άφησα να μου κάνει κακό κι επίσης δεν απάντησα. Δεν ήθελα να βάλω άλλο ένα κρίκο στην αλυσίδα του μίσους», είπε αρχικά.

«Όταν ξεκίνησε το metoo στο ελληνικό θέατρο, εγώ είπα για κάποιον από τους ανθρώπους που κατηγορήθηκαν “μην κάνουμε ότι δεν υπήρξαν φίλοι μας”, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει υπάρξει φίλος, για τον Δημήτρη Λιγνάδη. Και ότι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη για το αν είναι ένοχος ή όχι.Αυτό, λοιπόν, ήταν κατευθείαν… cancel Χειλάκης! Cancel από παντού! Συνάδελφος από τις Άγριες Μέλισσες ζήτησε να μην πάω, έστειλε μήνυμα στον σκηνοθέτη “μην τον πάρεις γιατί αυτός είναι φίλος του Λιγνάδη”. Δεν μπήκα στη διαδικασία να απαντήσω, ούτε να εκδικηθώ τον άνθρωπο που πήγε να μου κάνει επαγγελματικό κακό.

Ο ίδιος ο άνθρωπος μου έστειλε ένα γραπτό μήνυμα αργότερα, με μολύβι, μου ζητούσε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Αλλά δεν του απάντησα ποτέ, και είναι η πρώτη φορά που το λέω, ότι όσο με εκδικούταν δημόσια, πήγε να μου ζητήσει συγγνώμη ιδιωτικά. Δεν είχε το θάρρος και τη γενναιότητα» αποκάλυψε, χωρίς να πει ωστόσο το όνομα του ηθοποιού που έκανε την κίνηση αυτή.

Διαβάστε επίσης:

Maestro: Τον Οκτώβριο η 4η σεζόν – «Εκπλήξεις» προαναγγέλλει ο Παπακαλιάτης

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ξενοφώντας Ζηκίδης – Το «αντίο» της ΕΡΤ

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)