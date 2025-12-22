search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 20:53
22.12.2025 18:59

Οι συνήθειες τηλεθέασης του γουίκεντ (20,21/12) ήταν ίδιες με των προηγούμενων

tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
credit: pixabay

Δυνατότητα… πρώτου καναπέ πίστα προσφέρει από την άνεση και την ενδυματολογική χαλαρότητα του σπιτιού το «The Voice of Greece», το οποίο ήταν πρώτη επιλογή των τηλεθεατών το Σάββατο, ημέρα που παίρνει το… ρεπό η τυπολογία των σειρών ελληνικής μυθοπλασίας σε συνέχειες νέας εσοδείας. Το γενικότερο είδος προγράμματος εκπροσωπήθηκε από σε επανάληψη επεισόδια της σειράς «Το σόι σου».

Έτσι βρήκαν χώρο και ανέβηκαν στις πρώτες θέσεις του ημερήσιου Top 10 της Nielsen τα τηλεπαιχνίδια «Ο τροχός της τύχης» και «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».

Την Κυριακή τα τηλεοπτικά γούστα δεν άλλαξαν. Πρώτευσε η σειρά «Μια νύχτα μόνο», με το «The Voice of Greece», ναι μεν δεύτερη επιλογή, αλλά με σημαντική διαφορά δυναμικότητας.

Διά… «Voice» πρώτος σε τηλεθέαση ο ΣΚΑΪ το Σάββατο (20/12) – Ισοδύναμοι οι Alpha και Mega την Κυριακή (21/12)

«Αχτύπητος» και αυτή την Παρασκευή (19/12) ήταν ο Alpha σε τηλεθέαση

Η Paramount τροποποιεί την προσφορά της για την Warner Discovery με νέες προσωπικές εγγυήσεις από τον Έλισον

anemogennitries
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αναστέλλονται οι άδειες κατασκευής πέντε θαλάσσιων αιολικών πάρκων γιατί συνιστούν «απειλή για την εθνική ασφάλεια»

mitsotakis hertsog – karousis – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης και Χέρτσογκ επισκέφθηκαν την οικογένεια του Ιωνά Καρούση, του Έλληνα φοιτητή που σκοτώθηκε στο Τελ Αβίβ

TRAKTER-KOZANI
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευκρινίσεις για τις ενστάσεις που αφορούν αγροτεμάχια χωρίς ΚΑΕΚ και για το Μέτρο 23

kaklamanis psat 55- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η… εξομολόγηση του Νικήτα Κακλαμάνη: Δεν θα μπορούσα να «βαπτιστώ» τίποτα άλλο εκτός από Ολυμπιακός

tourkia-sxoleio
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε εν ψυχρώ τον διευθυντή σχολείου – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση (Video)

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

