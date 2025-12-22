Οι συνήθειες τηλεθέασης του γουίκεντ (20,21/12) ήταν ίδιες με των προηγούμενων

Δυνατότητα… πρώτου καναπέ πίστα προσφέρει από την άνεση και την ενδυματολογική χαλαρότητα του σπιτιού το «The Voice of Greece», το οποίο ήταν πρώτη επιλογή των τηλεθεατών το Σάββατο, ημέρα που παίρνει το… ρεπό η τυπολογία των σειρών ελληνικής μυθοπλασίας σε συνέχειες νέας εσοδείας. Το γενικότερο είδος προγράμματος εκπροσωπήθηκε από σε επανάληψη επεισόδια της σειράς «Το σόι σου».

Έτσι βρήκαν χώρο και ανέβηκαν στις πρώτες θέσεις του ημερήσιου Top 10 της Nielsen τα τηλεπαιχνίδια «Ο τροχός της τύχης» και «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».

Την Κυριακή τα τηλεοπτικά γούστα δεν άλλαξαν. Πρώτευσε η σειρά «Μια νύχτα μόνο», με το «The Voice of Greece», ναι μεν δεύτερη επιλογή, αλλά με σημαντική διαφορά δυναμικότητας.

