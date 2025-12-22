«Αχτύπητος» και αυτή την Παρασκευή (19/12) ήταν ο Alpha σε τηλεθέαση

Τα προγνωστικά τηλεθέασης τις Παρασκευές θα ανατρέποντας εάν αυτά αφορούσαν τηλεοπτικό σταθμό να υπερτερεί σε προτιμήσεις πλην του Alpha και έχανε την πρωτοκαθεδρία. Κάτι τέτοιο, έστω ως σενάριο, δεν συνέβη ούτε και την Παρασκευή που μας πέρασε. Πόσω μάλλον που το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς μετέδωσε δύο επεισόδια της σειράς «Το σόι σου» αμιγώς χριστουγεννιάτικα.

Ενδιαφέρον προκάλεσε η διαφορά με το Mega, η οποία τη συγκεκριμένη ημέρα έφθασε στο μικρότερο δυνατό βαθμό (0,3%). Ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι το κανάλι της Καλλιθέας αντιπαρέβαλε την ελληνική ταινία «Κουραμπιέδες από χιόνι» των Ρέππα-Παπαθανασίου.

Τρίτος ήταν ο ΑΝΤ1 με μερίδιο διψήφιο, διαφοροποιημένο κατά μισή ποσοστιαία μονάδα προς τα κάτω, από εκείνο της προπερασμένης Παρασκευής. Ήταν εξάλλου σχεδόν δύο μονάδες μικρότερο από αυτό της ακριβώς προηγούμενης ημέρας.

Το Star είδε τη δυναμική του να διαμορφώνεται ελάχιστα κάτω από το 10%, σταθερός διατηρήθηκε ο ΣΚΑΪ σε σχέση με την Πέμπτη, ενώ το Open πρόσθεσε μια ποσοστιαία μονάδα στη δυναμική του επιβεβαιώνοντας ότι η Παρασκευή αποτελεί τη «δυνατή» του ημέρα.

