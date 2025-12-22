Ο ντετέκτιβ Χάρι Χόλε στο Netflix

Η πολυαναμενόμενη σειρά «Jo Nesbø’s Detective Hole» κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 26 Μαρτίου 2026, σε διασκευή του ίδιου του συγγραφέα.

Το 2026 προμηνύεται χρονιά-σταθμός για τους Nesbomaniacs. Πριν από την κυκλοφορία της 14ης περιπέτειας του Χάρι Χόλε, του θρυλικού ήρωα που δημιούργησε ο Νορβηγός Jo Nesbo, που έχει μέχρι και… δική του σελίδα στη Wikipedia, ένα μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός θα κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων όσοι δηλώνουν πιστοί θαυμαστές του.

Το Netflix ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας αστυνομικής σειράς «Jo Nesbø’s Detective Hole», που αποτελείται από 9 επεισόδια και βασίζεται στη διεθνώς επιτυχημένη σειρά βιβλίων του Νορβηγού μετρ του σασπένς με πρωταγωνιστή τον ιδιόρρυθμο ντετέκτιβ.

Την τηλεοπτική διασκευή υπογράφει ο ίδιος ο Jo Nesbo, ενώ η σκηνοθεσία είναι των Οystein Karlsen και Anna Zackrisson. Τον Χάρι Χόλε υποδύεται ο Tobias Santelmann, με τον Joel Kinnaman και τη Pia Tjelta να ενσαρκώνουν τον Τομ Βόλερ και τη Ράκελ Φάουκε, αντίστοιχα.

Δημιουργία ενός από τους σπουδαιότερους συγγραφείς της αστυνομικής λογοτεχνίας, η σειρά «Jo Nesbø’s Detective Hole» είναι ένα σκοτεινό whodunnit, με πλοκή που περιστρέφεται γύρω από έναν κατά συρροή δολοφόνο και κεντρικό ήρωα τον εμβληματικό αντι-ήρωα Χάρι Χόλε. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο ψυχολογικό δράμα, στο οποίο δύο αστυνομικοί βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές του νόμου. Ο Χάρι, που είναι μεν ευφυέστατος αλλά πολύ ταλαιπωρημένος, έρχεται αντιμέτωπος με τον παλιό του αντίπαλο και διεφθαρμένο ντετέκτιβ Τομ Βόλερ, σε μια επικίνδυνη ιστορία, όπου τα όρια μεταξύ δικαιοσύνης και εκδίκησης είναι πολύ θολά.

Στη σειρά, που ακολουθεί πιστά το πνεύμα των βιβλίων, το υποδόριο χιούμορ, η ένταση και η καταιγιστική δράση ισορροπούν έξοχα. Η τηλεοπτική αυτή διασκευή είναι κομβικής σημασίας για έναν χαρακτήρα που εδώ και σχεδόν 30 χρόνια έχει αποκτήσει φανατικό κοινό σε περισσότερες από 40 χώρες και έχει χαρίσει στον δημιουργό του τη φήμη του ροκ σταρ του αστυνομικού, με πάνω από 60 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

Ο Jo Nesbø, συγγραφέας, δημιουργός της σειράς και ένας εκ των διευθυντών παραγωγής, δηλώνει:

«Επιτέλους μπορούμε να αποκαλύψουμε την ημερομηνία της πρεμιέρας και να δούμε την πρώτη φωτογραφία του Tobias Santelmann ως Χάρι Χόλε. Το να βλέπεις τον Tobias να ζωντανεύει τον Χόλε ήταν πραγματικά συναρπαστικό και σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα. Ανυπομονώ να μοιραστώ τη δική του εκδοχή του Χάρι Χόλε με το κοινό και να τους προσκαλέσω όλους σε ένα πραγματικά σκοτεινό και διεστραμμένο μυστήριο».

Δείτε ένα πρώτο teaser:

Μέχρι τα τέλη Μαρτίου του νέου έτους και την πρεμιέρα της σειράς στο Netflix, οι αναγνώστες μπορούν να ανατρέξουν στις 13 καθηλωτικές περιπέτειες του Χάρι Χόλε.

