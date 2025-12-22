Διά… «Voice» πρώτος σε τηλεθέαση ο ΣΚΑΪ το Σάββατο (20/12) – Ισοδύναμοι οι Alpha και Mega την Κυριακή (21/12)

Ένα ακόμα σαββατοκύριακο πέρασε χωρίς σημαντικές ανακατατάξεις στις τηλεπροτιμήσεις σε επίπεδο καναλιών, παρά μόνον η ισοπαλία στο μπρα ντε φερ της Κυριακής μεταξύ Mega και Alpha.

Άνετα επικράτησε στην κούρσα τηλεθέασης του Σαββάτου ο ΣΚΑΪ, χάρη στο μουσικό τάλεντ σόου του.

Με μισή μονάδα μεγαλύτερο μερίδιο ο Alpha από το Mega «τερμάτισε» δεύτερος, και στον υπόλοιπο ανταγωνισμό οι τάσεις που αναπτύχθηκαν ήταν αμφίρροπες.

Την Κυριακή η «αποχή» απέναντι στα κανάλια εθνικής εμβέλειας παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα (άνω του 28%), όπως και το Σάββατο.

Alpha και Mega συγκατοίκησαν στην πρώτη θέση των τηλεπροτιμήσεων και για μία ακόμη Κυριακή ΣΚΑΪ και Star σχημάτισαν το καρέ των καναλιών με διψήφια μερίδια τηλεθέασης.

