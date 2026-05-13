Ολομέλεια: Πέρασε κατά πλειοψηφία η άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου – Η αλλαγή στάσης της Ελληνικής Λύσης

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια η άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου, με 97 υπέρ, 79 κατά και 18 παρών, σε σύνολο 194 ψηφισάντων.

Η υπόθεση αφορά δικογραφία πολιτευτή με το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου ο οποίος έχει υποβάλει μήνυση κατά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης για εξύβριση, δημόσια και κατ’ εξακολούθηση και για συκοφαντική δυσφήμηση.

Σημειώνεται πως η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής είχε ομόφωνα εισηγηθεί στην Ολομέλεια την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου, και μάλιστα την είχε ζητήσει και ο ίδιος για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ωστόσο κατά τη σημερινή διαδικασία στην Ολομέλεια, παίρνοντας τον λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Κωνσταντίνος Χήτας, επικαλέστηκε ως νέο δεδομένο ενέργειες του εγκαλούντος ότι δηλαδή αναπαράγει «ρυπαρά» και «εμετικά» άρθρα κατά του προέδρου, των στελεχών και του βουλευτών του κόμματος και τους αποκαλεί «κόμμα παιδοβιαστών».

«Ποιος είναι ο τρόπος να αμυνθεί το κόμμα μας» αναρωτήθηκε σημειώνοντας ότι υπήρξε εξώδικο και στη συνέχεια αγωγή που δεν εμπόδισαν όμως το εν λόγω πρόσωπο. Ως εκ τούτου, σημείωσε πως η Ελληνική Λύση καθώς δεν μπορεί να αναπέμψει την υπόθεση στην Επιτροπή Δεοντολογίας για επανεξέταση, καταψηφίζει την άρση ασυλίας και ζήτησε από τους βουλευτές να ψηφίσουν κατά συνείδηση. «Δε θα μπω στην πολιτική σκοπιμότητα, γιατί είναι υποψήφιος με άλλο κόμμα, εδώ μιλάμε για χυδαιολογίες» σημείωσε. «Θα ζητούσαμε αναπομπή της υπόθεσης, γνωρίζουμε ότι οι προθεσμίες δεν το επιτρέπουν για αυτό ζητούμε να ψηφίσετε κατά συνείδηση» είπε.

Το αίτημα στήριξε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος ο οποίος πήρε το λόγο στη συνέχεια. αφήνοντας αρχικώς ένα «καρφί»: «H παράταξή μας κι αν έχει υποφέρει από τέτοιους είδους χυδαιότητες, μακάρι να ‘χαμε βρει συμπαραστάτες».

Ακολούθως, σημείωσε πως η Επιτροπή δεν είχε υπόψη της αυτά τα νέα στοιχεία και «για το λόγο αυτό η ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας καλεί το σώμα μη λαμβάνοντας υπόψη την κρίση της Επιτροπής Δεοντολογίας, να ψηφίσει κατά συνείδηση».

