19.11.2025 13:25

Alpha: Ετοιμάζεται η νέα οικογενειακή κωμική σειρά με μπαμπάδες με επικρατέστερο τίτλο «Μπαμπά σ' αγαπώ» (photos)

Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου και  Βασίλης Μηλιώνης πρωταγωνιστούν στη νέα σειρά μυθοπλασίας του Alpha, μια παραγωγή που φαίνεται να συνδυάζει χιούμορ, συναίσθημα και αληθινές στιγμές πατρότητας.

Η νέα πρόταση του καναλιού «πατάει» στη σειρά «Sres. Papis» («Αγαπητοί μπαμπάδες»), η οποια έχει διεθνή διανομή και προβολή (σε πάνω από 15 χώρες) και πρωτολανσαρίστηκε στην Αργεντινή από το Telefe το 2014.

Στο κέντρο των ιστοριών της σειράς, με σκηνοθέτη τον Νίκο Κρητικό, βρίσκονται τρείς μπαμπάδες,  οι οποίοι γνωρίζονται στο σχολείο των παιδιών τους.

Οι μπαμπάδες «της διπλανής πόρτας», κατά το σενάριο, αναπτύσσουν δεσμούς μεταξύ τους, καθώς μοιράζονται καθημερινές έγνοιες, προβληματισμούς και ευτράπελα στην είσοδο του νηπιαγωγείου όπου πηγαίνουν τα παιδιά τους. Εκτός από το να στηρίζουν ο ένας τον άλλον στα προβλήματα, τις ανατροπές, τα «ακροβατικά», τις εκπλήξεις και τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν ως γονείς, εμπλέκονται και στις προσωπικές ιστορίες του καθενός.

Στους γυναικείους ρόλους θα εμφανιστούν η Δήμητρα Σιγάλα, η Ευσταθία Τσαπαρέλη, η Λένα Μποζάκη και η Θεόβη Στύλλου.

Η ελληνική εκδοχή,  αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην prime time ζώνη του ALPHA τον πρώτο μήνα του 2026, και – για την ώρα- τιτλοφορείται «Μπαμπά σ’ αγαπώ»,  με πιθανότητα να τροποποιηθεί πριν ενταχθεί στο πρόγραμμα του σταθμού. Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει, με την πρώτη σεζόν να αποτελείται από περίπου 50 επεισόδια.

Οι συντελεστές της σειράς δίνουν μια πρόγευση με στιγμιότυπα από τα γυρίσματα τα οποία επικοινωνούν μέσα από τα σόσιαλ μίντια.

Με όσα έχουν γίνει γνωστά για τους ως τώρα προγραμματικούς σχεδιασμούς του σταθμού, η συχνότητα μετάδοσης των επεισοδίων θα είναι τρεις (ή  τέσσερις) φορές την εβδομάδα.

